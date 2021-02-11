美斯灑淚告別巴塞 未想過說再見 難捨新舊戰友 法媒料投PSG

巴塞隆拿日前宣布，因財困無法符合西甲的財政規定，須與高薪的美斯分道揚鑣。這名6屆金球獎得主昨在家人陪同下，出席告別記招，但在面對在場的隊友碧基、布斯基斯及佐迪艾巴，以及沙維、佩奧爾等昔日戰友時，即失控痛哭起來，其間需背向眾人，以紙巾不斷拭淚，良久不能說話。

3月曾晤新會長自信留隊

13歲便加盟巴塞的他說：「我無言以對。我在這裏生活這麼多年，這對我來說真的很難。21年了，我由加盟的首天開始，一直為這球會全力以赴，沒想過說再見。」34歲的他透露曾在3月與當選巴塞新會長拿樸達會晤後，相信自己會留隊，但其後明白西甲財政規定令他無法留下。

稱暫未與任何球會簽約

他又證實暫時未與包括PSG在內的球會簽約，並回應日前與尼馬及迪馬利亞等PSG球星，在西班牙伊比薩島度假的合照道：「這是無稽之談。我離開前一天安排到尼馬的住處燒烤。那張照片就是那一刻拍下的。當時大家說了一些笑話，他們要求我加盟PSG。」惟法國傳媒卻深信美斯必到巴黎無疑。據《隊報》報道，美斯將簽一份兩年合同，可選擇另加1年合約；《巴黎人報》則報道，美斯將在9月12日的法甲第5輪首為PSG上陣，對手是「升班馬」克萊蒙特。

美斯在記招結束後，逐一與隊友和前隊友擁抱。教練朗奴高文說：「我仍然很難理解美斯不能再為巴塞比賽披甲的事實。多謝你曾為這球會的付出。」前巴塞中場法比加斯亦在Twitter寫道：「你是有史以來最好的球員。沒有你的巴塞將永遠是不一樣的。」另外，巴塞新兵阿古路昨證實右小腿受傷，在本月中的西甲首仗迎戰皇家蘇斯達上陣成疑。

(西甲消息)