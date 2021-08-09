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2021年8月9日星期一
李慧詩摘銅 走出絕望重綻笑容 學懂愛惜自己盼走更遠 港隊1金2銀3銅謝幕
見證車神汗與淚「肉赤」 姊姊：期待團聚吃大餐
逄瑤全能賽捱撞 負傷衝線贏掌聲
「盼熱潮非4年一遇」 也是記者心聲
別東京迎巴黎 世界大同零距離
劉慕裳任持旗手告別奧運 「港人運動員同擁不放棄精神」
女將煞科日發威 美國1金反壓中國
新項搶灘 日本58獎牌隊史最佳
東奧快遞：法女手球挫俄奪金雪恥
五環影像：東奧最後一金 塞爾維亞贏男子水球
五環影像：傑曹大熱姿態贏男子馬拉松
五環影像：堅尼贏凱林賽 累積7金破英紀錄
林鄭：單車隊成功 將更重資源配合 學者籲長遠規劃體育政策 「非今日畀錢明日有獎牌」
商場觀賽 拍掌「手都紅晒」
杜凱琹父母包餃 送愛心餐盒
46港將揮汗 成就佳績
港隊東京奧運總成績表
美斯灑淚告別巴塞 未想過說再見 難捨新舊戰友 法媒料投PSG
新兵阿舒拉夫建功 PSG殘陣險勝響頭炮
曼城不敵李城失盾 基亞利殊地標 哥帥為簽卡尼闢謠
盧卡古勢破隊史10.5億回巢車路士
夏蘭特戴帽 蜂兵德盃旗開得勝
體壇快訊：錦織圭華盛頓賽出局
電視精選
港隊東京奧運總成績表
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【明報專訊】（請看附圖）
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李慧詩摘銅 走出絕望重綻笑容 學懂愛惜自己盼走更遠 港隊1金2銀3銅謝幕
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