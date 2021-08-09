商場觀賽 拍掌「手都紅晒」

黎太一家三口到商場apm觀賽，李慧詩衝線一刻，她形容拍掌拍到「手都紅晒」。黎太說，早前得知李慧詩在凱林賽失利後「好唔開心」，後得悉原來尚有爭先賽爭牌仍有機會，就格外希望她獲獎，認為李慧詩每場比賽都「好難、好辛苦」，這面銅牌得來不易。黎太11歲的兒子說，從未試過在商場觀賽，特地要求父母一同到場，他認為商場氣氛熱烈，李慧詩衝線一刻亦很開心及「想喊」。

市民：每個港隊運動員都值得支持

魯小姐認為，李慧詩一如以往非常盡力，替她獲獎高興及驕傲，但說無論獲獎與否，每個港隊運動員都非常值得支持，認為他們今屆鬥心更強、士氣更好，形容他們可能是想為現時的香港「做點事情」。陸先生一家五口趁奧運最後一天到場支持，他說，雖然李慧詩未能晉身決賽，但她在銅牌戰的表現十分出色亦很淡定，有信心她能勝出。

行政長官林鄭月娥、民政事務局長徐英偉等昨早在體育學院觀看直播，讚賞運動員表現，徐英偉讚揚單車隊總教練沈金康及團隊貢獻重大。行會非官守成員、立法會主席梁君彥等亦分別發稿祝賀李慧詩奪得銅牌。