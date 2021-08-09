見證車神汗與淚「肉赤」 姊姊：期待團聚吃大餐

李慧詩於東奧女子爭先賽摘銅後，罕有地透露賽前壓力爆煲，幸有家姊每天安慰。家人因疫情無緣到日本見證Sarah再圓奧運獎牌夢，亦貫徹低調作風，未有呼朋喚友「集氣」，只在家默默追看直播。陪伴妹妹走過高山低谷的Vivien，昨在熒幕前見證歷史時刻後感觸表示：「作為詩詩家人，見到她多年的付出、努力、汗水和淚水，真係好肉赤！但我們同時敬重她堅毅不屈的精神，以此作為榜樣。」

謝港人陪伴經歷高低

單車隊訓練以刻苦見稱，多年來駐紮昆明訓練，疫情爆發後亦長期在香港體育學院的火炭總部閉關，如今完成奧運，亦要從日本直飛中國備戰全運。李慧詩受訪時最先感激家人體諒，備戰期間從不要求自己回家，又稱最想馬上打電話給媽媽。Vivien說妹妹非常愛惜家人，即使家人沒要求亦會抽空回家，全家以她為榮，又隔空向妹妹喊話：「多謝你多謝我們，等你返屋企慶祝，食大餐！」

Vivien感謝單車隊助妹妹實現夢想，亦感激港人支持：「多謝香港人多年來陪伴同支持李慧詩，經歷高山低谷，大家支持是她堅持的原動力。」她引述李慧詩早前受訪所言，「運動員不是拿獎才有價值，沒有獎就不是英雄」，Vivien感嘆：「其實不論輸贏，每位運動員都在背後付出很多努力、心血和堅持。我們會同香港人一齊，繼續支持每位香港運動員，為他們加油，共勉之！」