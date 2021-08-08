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2021年8月8日星期日
李慧詩爭先賽衝牌 誓為港「埋齋」 淘汰上屆銅牌名將復仇 沈金康喜見重拾狀態
手臂鑲釘無阻圓夢 梁寶儀冀下屆偕妹再征奧
陳芷澄50名完賽 學習奪牌港將下屆爭佳績
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五環影像：日棒隊主場挫美國 相隔37年封王
五環影像：俄韻律泳團體賽連續六屆掄元
五環影像：以色列藝術體操女將破天荒封后
東奧快遞：埃及空手道女將摘首金
美斯今交代離巴塞 PSG勢成下站 傳年薪3.67億簽約3年 普帥認接洽拒售麥巴比
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摩納哥南特法甲揭幕戰言和
體壇快訊：佐治馬田史泰利亞站排頭位
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【明報專訊】（請看附圖）
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