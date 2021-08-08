卡尼否認罷操逼宮 今返熱刺報到

盛傳曼城欲出逾億英鎊羅致的哈利卡尼，原本上星期回歸熱刺準備季前操練，惟至今仍未見身影，惹來他已和球會高層關係破裂，並以罷操迫使球會放人的揣測。不過，卡尼在社交網撰文直斥上述說法並非事實：「近期一些質疑我專業精神的報道，實在令我非常失望。我並不打算解釋太多，最重要的是我永遠都不會故意罷訓。我將會在今日重返球會。」

熱刺簽阿特蘭大中堅 貝拿度施華冀出城

雖然當事人已現身闢謠，但據英國《電訊報》指出，熱刺陣中部分職球員對卡尼近日行為「感到難以理解」，或對該倫敦球會的軍心構成影響。此外，熱刺會方宣布已從意甲阿特蘭大羅致阿根廷隊中堅基斯甸羅美路，轉會費傳高達4700萬鎊（約5.07億港元）。他將披上艾達韋列特離隊後留下的4號球衣。

同時，剛從阿士東維拉羅致基亞利殊的曼城，領隊哥迪奧拿就承認中場貝拿度施華有意離隊他投：「是的，除了貝拿度施華外，還有2、3名球員要求離開。如果我們收到其他球會合適報價的話，我們樂意商討轉會事宜。」

此外，在紐卡素失寵的日本前鋒武藤嘉紀，則決定回流日本加盟神戶勝利船。至於另外兩支英超隊曼聯及愛華頓，則在昨夜季前熱身賽碰頭，最後「紅魔」以4：0大勝而回，惟中場連格的新冠病毒檢測呈陽性，目前正在隔離。