美斯今交代離巴塞 PSG勢成下站 傳年薪3.67億簽約3年 普帥認接洽拒售麥巴比

《隊報》等傳媒報道，PSG為美斯開出兩年合約至2023年，再加一年續約選項，年薪達4000萬歐元，連同獎金高達5000萬歐元，比美斯在巴塞時的3500萬歐元年薪為高。法甲著名記者Mohamed Bouhafsi表示，巴塞宣布美斯不留隊後，PSG第一時間直接聯繫美斯及其經理人父親談判，希望未來一周內迅速完成這宗重大轉會，更指美斯已同意合約內容，而PSG是現時唯一跟美斯談判的球會。PSG雖否認已跟美斯達成協議，但主帥普捷天奴證實球會正跟美斯團隊接洽，並強調不會因而賣走陣中另一球星基利安麥巴比。曼城領隊哥迪奧拿則稱，在簽入英格蘭國腳基亞利殊，加上原以為美斯會留隊後，美斯已不在球隊增兵考慮範圍之內。

班主弟證消息 PSG預約艾菲爾鐵塔檔期

PSG由卡塔爾主權基金旗下子公司QSI持有，班主親弟兼卡塔爾王室成員卡拉德，昨在Twitter上載一張美斯穿上PSG球衣的改圖，稱「談判工作已完成，稍後會有正式公布」。據報PSG已預約巴黎地標艾菲爾鐵塔本周二的檔期，令人猜想美斯已跟PSG「好事近」。這支法甲豪門上次預約使用艾菲爾鐵塔是在2017年8月，當時隆重公布尼馬以破世界紀錄轉會費加盟，據指尼馬為游說好友加盟，願讓出所穿的10號球衣，惟亦有指美斯會改披曾在巴塞穿過的19號。

西媒為阿古路欲離隊闢謠 蘇亞雷斯祝福

另邊廂，巴塞昨在公布美斯離隊後繼續操練，備戰明晨甘伯盃對祖雲達斯，新加盟的阿古路及迪比等都有參與。《每日體育報》指，傳阿古路不滿好友美斯離開，希望立即離隊一事是假消息，又指這名33歲阿根廷隊射手會履行巴塞兩年合約。一眾巴塞球星亦相繼發文向美斯道別，預料將成巴塞新任隊長的布斯基斯稱，仍在消化這消息，因見證美斯由小將成為世上最佳，且同隊13季建立了深厚友誼。中堅碧基承認「有時現實是很難接受」，但相信「有朝一天你（美斯）會回來」。名宿恩尼斯達也稱，很難想像美斯會穿上巴塞以外的球會戰衣。曾在巴塞與美斯合作6季的射手蘇亞雷斯亦祝福道：「你是世上最佳球員，我會永遠感激當初你如何歡迎我，很幸運可跟你一起比賽、經歷無數美妙時刻。衷心祝願你和家人一切順利。」