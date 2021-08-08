體育

五環影像：丹麥隊險勝英國 男子麥迪遜封王

【明報專訊】麥迪遜賽全長200圈共50公里，昨日競爭激烈之下未有能夠突圍超圈，最終由丹麥隊（紅衫）三度首名贏得衝刺圈，累計以43分、3分優勢險勝英國隊封王。

上 / 下一篇新聞