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2021年8月7日星期六
復活賽險勝 領隊陳國基：體力不成問題 李慧詩爭先賽今爭入8強
3年前炒車重創 「鐵血女將」李海恩以生命征奧
首戰麥迪遜賽早段「上岸」 梁寶儀：入圍已問心無愧
伊豆館旁述如賽馬 枱貼滿車手資料便利貼
劉慕裳任閉幕持旗手：雙倍幸運 唯一奧運添難忘 回港盼探望婆婆見朋友
程小雅力抗熱浪 戰畢20公里競走
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荷女名將1500米摘銅 三金夢碎
美國女排闖決賽 「對家」巴西老將藥檢肥佬
五環影像：美沙排女將奪冠 集齊金銀銅
五環影像：運動攀登女子組 斯洛文尼亞奪金
五環影像：戴利晒DIY「東奧冷衫」
中國男乒四連霸 女子標槍爆冷封后 續以5金領先美國 谷紅今拳擊爭金
日男乒團挫韓摘銅 51獎牌破紀錄
巴西男足決戰「狂牛」爭衛冕
加拿大女足射贏極刑摘金 瑞典再屈居亞軍
比拉絲受訪 揭東奧期間悉親人離世
東奧快遞：日女籃破天荒入決賽對美國
巴塞宣布與美斯分道揚鑣 指「財政原因」 結束21年賓主關係
曼城社區盾碰李城 基亞利殊破紀錄10.8億來投 披10號
古橋亨梧首球 些路迪歐霸外凱旋
體壇快訊：拿度華盛頓賽爆冷出局
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【明報專訊】（請看附圖）
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