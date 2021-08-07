曼城社區盾碰李城 基亞利殊破紀錄10.8億來投 披10號

基亞利殊昨落實由維拉轉投曼城，簽約6年，其1億鎊轉會費更刷新了保羅普巴在2016年，由祖雲達斯回巢曼聯的8930萬鎊（約9.7億港元）最高英超轉會費紀錄。另據報可司職翼鋒或進攻中場的基亞利殊周薪逾20萬鎊（約216萬港元）。他說：「曼城是這國家的最佳球隊，哥迪奧拿被視為當今最佳領隊，能在他麾下比賽及贏取錦標，都是令我難以抗拒的來投原因。每個人都知道我多麼欣賞奇雲迪布尼，與他一並肩作戰是夢想成真。」基亞利殊2014年至今為維拉披甲213次，入32球和有43次助攻。

傳再斥1.5億簽哈利卡尼

曼城傳言再斥資1.5億鎊（約16.2億港元）羅致熱刺前鋒哈利卡尼，但社區盾對手李斯特城的主帥羅渣士說：「你可選擇無法競爭下去，或者創造出一種具競爭力的文化和環境。」

羅渣士：你可選擇無法競爭

此外，熱刺盛傳日內將花4670萬歐元（約5億港元），買入阿特蘭大的祖雲達斯借將中堅基斯甸羅美路。另利物浦與博洛尼亞昨舉行了兩場60分鐘友賽，分別以2：0和1：0勝出，建功者分別是沙迪奧文尼、迪亞高祖達及南野拓實。