巴塞宣布與美斯分道揚鑣 指「財政原因」 結束21年賓主關係

美斯自13歲加入巴塞青年軍，2004年底首為一隊亮相以來上陣778場入672球，為巴塞取得35項錦標，包括10次西甲及4次歐聯，個人獲獎無數，贏得6次金球獎、6次歐洲金靴獎及8次西甲神射手等，但去夏曾申請離隊，經歷巴塞會長換屆等風波，一年後美斯離隊終成事實，正式結束巴塞生涯。

疫情陷財困 需減2億歐元開支

據報今年3月拿樸達再任巴塞會長後，跟美斯談判續約進展順利，巴塞昨在聲明確認已跟美斯達成續約共識，但西甲條例規定令「球會財政及結構性障礙」，雙方願望無法實現。據報因涉財政公平條例（FFP）及西甲「工資帽」制度，令巴塞需大減2億歐元（約18.4億港元）開支。西甲賽會為確保球會財政穩定，各隊每季需申報預算，球員薪酬不能超過根據球會收入等制定的工資水平，加上疫情令巴塞陷財困，今夏出售球員及減薪進度欠佳，也令阿古路及迪比等新兵仍未能註冊。

另有報道指，西甲將售賣10%股權予CVC私募基金，注資達27億歐元（約249億港元），因涉及西甲及西乙球會至少未來40年轉播收益，被皇家馬德里及巴塞反對，且兩軍未放棄歐洲超級聯賽計劃，令美斯續約註冊難成事。

傳PSG力斟 曼城哥帥：不在增兵計劃

巴塞會長拿樸達昨透露，與美斯談妥的5年新約，實際是將兩年工資攤分至2026年6月內支付，變相大幅減薪，但承認「談判已結束」，球會財政狀况仍無法留住對方：「上屆董事局的災難級管理，令球會薪酬開支是總收入的110%，代表沒有調整空間，債務嚴重。在財政公平條例及西甲財政規定，我們無法與美斯續約，球會亦不同意與西甲賽會達成交易，因這等同將球會的轉播權抵押半世紀。球會的重要性在球員及高層之上，美斯創造了巴塞史上最輝煌時代後，現在要開始新一章。」

PSG即接洽 舊隊友尼馬游說

轉會專家羅曼奴透露，美斯因希望留隊，早前拒絕PSG及曼城的接洽，現回復自由身後，PSG已第一時間聯繫美斯的團隊展開談判，PSG球星兼美斯的好友尼馬亦有游說。此外，曼城領隊哥迪奧拿昨稱美斯不在增兵計劃中，也增加了美斯轉戰法甲的機會。美斯日前在西班牙伊比薩島度假時，巧合地與尼馬及迪馬利亞等PSG球星碰面合照。