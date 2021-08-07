中國男乒四連霸 女子標槍爆冷封后 續以5金領先美國 谷紅今拳擊爭金

中國隊在男子乒乓球團體決賽，遇上由老將波爾領銜的德國，遭到出乎意料的頑抗。頭場雙打由馬龍伙拍許昕，首局被波爾與法蘭斯卡力追，第3局一直咬緊比分，但中國依然贏局數3：0。接着由男單亞軍樊振東迎戰奧查洛夫，局數落後至1：2才反勝。幾乎令國家隊失掉今屆男團第1場的樊振東說：「今天準備非常充分，但一上來對對手的估計還是有些偏差……第3局沒咬住以後，還是堅信能夠逆轉，戰術按照賽前準備打……第4局把比分咬住後，尋求一些變化。」

女子空手道摔跤決賽失利

第3場由蟬聯男單冠軍的馬龍硬撼波爾，雖然先贏2局後被追近，第4局仍能保持冷靜再贏11：7，鎖定金牌到手。繼5年前里約奧運後又包攬雙冠，馬龍淡然道：「真沒有想太多。哪怕這一刻覺得特別開心，但也就那樣吧，可能是人生一段重要經歷，卻不是全部，所以希望自己依然還是踏踏實實的。」至此東奧乒球落幕，國家隊在5項中僅失落了新增的混雙，扣除許昕與劉詩雯的這面銀牌，成績一如上屆獲4冠2亞。

除了乒球等傳統強項守得住，中國代表團今屆於其他大項更是驚喜處處。尹笑言於女子空手道組手（搏擊）61公斤級一路闖關，冠軍戰跟塞爾維亞的彼歌域打成0：0後，裁判以判定（hantei）讓彼歌域勝出；摔跤的龐倩玉殺入女子自由式53公斤級決賽，僅以4：5不敵日本代表向田真優。李倩在女子中量級拳擊輕鬆打入明日金牌戰，今天先由谷紅於沉量級挑戰土耳其的應屆世界冠軍。

男子100米接力 平國家紀錄得殿軍

然而最喜出望外莫過於田徑場。儘管下午的女子20公里競步失望而回，3名健兒中只有衛冕失敗的劉虹保住銅牌，惟晚間回到新國立競技場，劉詩穎擲出66.34米登上女子標槍后座，力壓大熱門的波蘭選手瑪莉亞安祖錫（Maria Andrejczyk）。男、女子4×100米接力方面，由湯星強、謝震業、蘇炳添與吳智強組成的男隊，以平國家紀錄的37.79秒，像上屆般屈居殿軍，尚無緣史上首面獎牌；女隊的梁小靜、葛曼棋、黃瑰芬及韋永麗跑獲第6，屬歷來最佳名次，難怪賽後齊高興擁抱。