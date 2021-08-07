劉慕裳任閉幕持旗手：雙倍幸運 唯一奧運添難忘 回港盼探望婆婆見朋友

劉慕裳前天於日本武道館摘得女子個人形銅牌，在這個新設項目寫歷史。她昨與同日摘銅的港乒女團三將，在選手村隨團長貝鈞奇見記者。貝鈞奇宣布，劉慕裳將擔任持旗手，於閉幕禮帶領港隊進場。這名29歲女將因在美國備戰至最後時刻，缺席上月底的東奧開幕禮，由於2024年巴黎奧運不設空手道項目，劉慕裳表示能擔任閉幕禮持旗手身分，令運動員生涯唯一的奧運之旅更難忘：「幸運再加上幸運，這趟旅程難以置信。有得打奧運，又拿到獎牌，再有得做旗手，尤其過去兩年經歷了疫情，失去比賽感覺，到終於站上最大最高舞台，很開心、很特別。」她將在閉幕禮後回港，下月出戰全運，笑稱此刻只想起抵港要隔離，但希望之後和婆婆等家人相聚，再與這兩年備戰期間甚少見面的師傅、朋友食飯。

蘇慧音：驚訝港人熱情支持

港乒女團憑蘇慧音、杜凱琹及李皓晴，同日首以全土炮陣容奪得銅牌。與劉慕裳同屬奧運「新丁」的蘇慧音，在女團銅牌戰成為擊敗德國隊的「奇兵」，社交網追蹤人數一夜急升，連「蘇家姐」亦要出動代表回覆留言。23歲的蘇慧音昨在選手村稱，為港人支持和熱情感驚訝，亦再次感激家人和團體背後幫助。港乒3名女將賽後哭成淚人，與總教練陳江華相擁一幕令人為之動容。陳江華昨日總結道，認為女團銅牌戰為執教20年最滿意一仗。女隊今行大豐收，男團三子黃鎮廷、林兆恒及何鈞傑卻早於首圈16強敗陣，黃鎮廷在男單32強登場亦一輪遊，只伙拍杜凱琹在混雙力戰至8強。

港協擬辦祝捷活動慶佳績

陳江華期望男隊汲取教訓，盡快重拾信心放眼未來：「女隊經今仗突破心理關口，未來可望再有突破，而3名男將同樣是土生球員，能夠入圍已不容易，當然仍有改善空間。大家對黃鎮廷期望高，他的抗壓能力尚待改善，相信之後會更成熟。」港隊昨日未再添獎牌，暫時1金2銀2銅排在獎牌榜第43位。港協暨奧委會會長霍震霆表示，將舉辦祝捷活動，但形式待定；團長貝鈞奇亦稱：「現時成績已是史無前例，最令我鼓舞是看到年輕運動員，在最高水平的競技場獲得佳績。多謝各個項目的教練、運動員和支援團隊，希望港隊在餘下賽事再添獎牌。」