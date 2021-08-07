3年前炒車重創 「鐵血女將」李海恩以生命征奧

31歲的李海恩於凱林賽（又稱競輪賽）首圈失利，再於復活賽敗陣出局，昨轉戰女子爭先賽200米資格賽，亦只能以28名完賽。她放鬆過後來到採訪區流露失望之情，說起表現時眼泛淚光：「其實賽前測試狀態，已料到以最佳時間亦難以晉級，只能盡力而戰。凱林賽亦證明自己能力未夠，所以無法追上其他強手。」李海恩於2018年在德國出賽時，從鑊場高處墮下即時送院，在深切治療部觀察數天，2019年出戰場地單車世界賽，又連人帶車摔倒賽道，堅持抬起戰車走過終點一幕，曾贏盡港人掌聲。

「感慨滿身傷痕」 感謝未婚夫支持

李海恩歷盡重創，今奧運夢成真，表示血汗都不足以形容，談及未婚夫終難忍淚水：「有時對鏡看到滿身傷痕都會感慨，未婚夫亦一直很擔心，他明白單車運動危險，仍無條件支持我，現在很想對他說『我終於可以平安回來了』。」她表示因為深愛這項運動，早已不計較是否值得，踩過奧運更難捨單車，之後將轉戰全運，再回家鄉成婚及休息，屆時才考慮是否續為港隊披甲：「我仍很愛單車，明年就是亞運嗎？這真的很吸引，但要先與未婚夫商量，相信他會支持我的決定。」