凱林賽第8畢業 總教練沈金康：無損衝牌信心 李慧詩爭先賽捲土重來

東奧場地單車女子凱林賽屢現冷門戰果，李慧詩前天在首圈亦跌入復活賽，有驚無險取得昨日的半準決賽席位。她於半準決賽避過炒車意外，以小組首名過關後，休息未足一小時再爭入決賽。身處準決賽第一組的她遇上中國隊老對手鍾天使，同時面對兩名烏克蘭隊車手夾擊，亦有新西蘭隊及墨西哥隊車手，其中烏克蘭隊的絲達妮高娃為2020年歐洲冠軍，鍾天使亦已奪東奧女團爭先賽金牌。李慧詩在最後3個衝刺圈原本排在第3位，但烏克蘭隊車手緊守外線，令在內檔的她難以突圍，最終只列第5名，無緣以前3身分入圍決賽。

不敵多變戰術 勁敵同無緣獎牌

德國隊的應屆世界冠軍軒絲、澳洲隊的麥古樂等國際賽獎牌常客，同樣跌入7至12名之爭，最終上屆在凱林賽炒車的李慧詩，今屆亦只能以第8名畢業，未能繼2012年倫敦奧運摘銅後，再奪此項獎牌。為調整心情準備今日展開的爭先賽，一天踩足3場的李慧詩未有接受傳媒訪問，總教練沈金康則表示戰果非意料之外，早有預計在千變萬化的凱林賽，勝負難測：「結果看來不理想，但過程中看到她盡了全力。這場準決賽競爭激烈，每圈環境不斷變化，她被包圍致無法表現能力，已經盡了全力。雖然感到可惜，但你看到有世界冠軍失利，也有強手摔倒，這就是凱林賽的魅力。」

偕李海恩上陣 衝擊亞洲紀錄

女子爭先賽今午起一連3天上演，屬李慧詩爭牌的最後機會。她將與前天在復活賽出局的李海恩，分別出戰爭先賽200米資格賽，排位後前24名車手晉級首圈，再以一對一形式爭入次圈16強。伊豆單車館近日屢現世界紀錄，李慧詩亦在2019年12月世界盃打破亞洲紀錄，200米的10.387秒時間至今仍未被破，但沈金康表示今仗時間難料：「李慧詩的狀態不成問題，這個場地也很快，但時間講不出來，只可說她的狀態不錯。」