運動攀登亮相東奧 眼腦並用觀戰添樂趣

前港將何善揮喜見增認受性

東奧運動攀登只設全能賽，選手須「過三關」出戰速度、領攀、抱石賽。速度賽較易理解，較快攀上15米高石牆者勝，領攀賽則鬥高，時限內達最高位置的選手獲勝。至於鬥難的抱石賽，要求選手限時內完成最多路線，達指定攀點可獲額外分數；本身屬此專項的何善揮，亦稱是3項中最難理解，「看似一班人不停攀來攀去」。他建議新手觀眾除了留意完成路線的數量，亦可先行想像如何完成某路線，便會發現抱石的樂趣之一，在於運動員配合各自長處，以不同方式攀越同一路線。

退役後經營抱石場多年的何善揮，認為運動攀登「入奧」令項目更有認受性，加上近年本港抱石場急增，吸引大眾接觸此運動，但他提醒入門第一步並非攀登技巧，而是建立安全意識。

男子全能決賽昨由西班牙隊的盧比茲奪金，成史上首個奧運攀登冠軍；這名18歲新星於領攀及抱石賽獲第4及第7，非強項的速度賽更獲首名。肩負東道主獎牌希望的楢崎智亞，於決賽8人中僅排第6，隊友野中生萌今在女子全能決賽接力爭牌。