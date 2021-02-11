恒生320萬獎金贈港乒 港鐵10萬單程車票派市民

劉慕裳獲125萬獎金 林鄭發稿道賀

恒生銀行指出，今屆代表香港出戰東京奧運的正選球員中，黃鎮廷、杜凱琹、李皓晴、蘇慧音及林兆恒皆畢業於「恒生乒乓球學院」，分別出戰混雙、女團、男團、女單、男單共五項。為表揚乒乓球隊健兒奮力拼搏和堅毅不屈的體育精神，頒發320萬元特別獎金予出戰奧運的8名成員，認為他們奮力迎戰，與世界級球員對壘，在國際乒壇為港發光發亮，期望他們往後繼續努力奮進，展現堅毅不屈體育精神，締造更多佳績。

港鐵亦宣布，為與市民分享喜悅，特別準備10萬張免費本地單程車程，MTR Mobile登記用戶在下周三下午2時登入MTR Mobile就有機會取得。林大輝中學則祝賀校友劉慕裳勇奪銅牌，為港添第五面獎牌，而「林大輝中學傑出運動員獎勵計劃」為表揚其在運動訓練和比賽付出努力，以及對香港體壇貢獻，將發放其62.5萬元獎金。

行政長官林鄭月娥發稿，祝賀香港乒乓球運動員李皓晴、杜凱琹、蘇慧音和朱成竹在乒乓球女子團體賽事摘銅，指香港乒乓球女子團體成員在比賽中表現的堅毅和拼勁，令人動容，她們在雅典奧運會男子雙打項目銀牌得主之一李靜的帶領下取得成功，體現香港運動員薪火相傳。

林太隨後又發稿祝賀空手道運動員劉慕裳在奧運女子個人形賽事中奪銅牌，並指劉在賽場上英姿颯颯、動作利落，節奏變化不斷，展現驚人力量、速度和美感，令人眼前一亮，憑優異表現在東奧再下一城，勇奪銅牌，實至名歸。