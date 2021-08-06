強敵環伺女車神 軒絲禾諾娃爭逐首名

賽道七誕世績 前港將仇多明：利計時項目

東奧場地單車賽開賽僅5天，至今七度誕生世界紀錄，包括團體追逐賽與爭先賽。現兼任教練的前港將仇多明亦表示，伊豆單車館雖與香港單車館的溫度設定、木材選用等相似，但直道較長對車手出戰計時項目更有利。不過，他預言李慧詩今日出戰爭先賽200米資格賽，要爭取首名必先擊敗兩名歐洲強敵，頭號對手為德國隊新星軒絲：「如果大家有正常發揮，Emma（軒絲）可踩出10.3至10.6秒，Sarah（李慧詩）就會做到10.5至10.8秒左右。」

軒絲為應屆三料世界冠軍，日前已奪東奧女團爭先賽銀牌，但昨日在凱林賽（又稱競輪賽）同樣跌入名次賽，終以第7名力壓李慧詩率先衝線。另一勁敵將是俄羅斯奧委會車手禾諾娃，她在女團爭先賽同樣奪得銅牌，但在凱林賽首圈出局後再於復活賽失利，狀態難料。不過，仇多明認為以10.387秒保持亞洲紀錄的李慧詩，今午在資格賽沒絕對優勢：「禾諾娃早前在國家盃爭先賽奪冠，當時踩出10.611秒，現况能力或與Sarah差不多，所以大家要多點替Sarah打氣了。」