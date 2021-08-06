港隊准自選教練 慕裳兄：躍進契機

讚具天份兼自律 盼「合體」征全運

劉慕裳兒時受哥哥薰陶學習空手道，兄妹倆18年來一同奮鬥，知名形容慕裳不僅有天分，自律和堅持亦是成功關鍵。他憶述妹妹昔日打「天才波」，比賽前一兩個月才努力訓練，卻又戰績不俗，直至6年前轉為全職運動員脫胎換骨。劉慕裳近年在國際舞台屢創佳績，知名認為總教練William於4年前上任，帶來重要轉變：「以前港隊找一個教練指導，但空手道有不同流派，我能從其他流派獲益，但很難完全用於比賽。William認同隊員各有所需，准我們各自找教練，如慕裳在美國跟隨的楊格師傅。」

空手道港隊近年在形項目中，劉慕裳戰績最亮麗，知名表示有數名後輩有力接棒。他又建議增加隊員在外地訓練的時間，舉例劉慕裳去年留美9個月，因專注訓練進步顯著。他又相信即使下屆奧運不設空手道項目，慕裳仍會在其他賽事以衝擊山齊絲及清水希容為目標。惟他目前最期待仍是下月和慕裳「合體」征戰全運。

香港空手道總會永遠名譽會長陳俊輝表示，東奧新增空手道，刺激項目發展，香港近半年多開約8個道場，現全港有逾170個道場，期望劉慕裳拿到奧運獎牌，進一步提升香港學習空手道的氣氛。

空手道師傅馮華強自11歲教導劉慕裳，稱下屆奧運雖剔除空手道，但仍屬亞運項目，對本港空手道發展影響不大。馮又認為慕裳已是「空手道界KOL」，即使不諳空手道的人都認識她，期望有助孕育更多有實力選手。