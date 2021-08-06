捉緊生涯唯一 劉慕裳打出水準

一日屢戰感疲憊 外界鼓勵成強心針

空手道首次納入奧運項目，但不獲列入2024年巴黎奧運，29歲港將劉慕裳把握機會，昨於屬空手道聖地的日本武道館圓夢。她早上於個人形初賽先後打出「泊拔砦」及「一百零八手」，獲平均26.15分在A組次名過關，再在緊接的排名賽首演新套拳「安南大」，以26.40分晉身銅牌賽，距獎牌只差一關。稍息約7小時後，她迎戰土耳其隊的保贊（Dilara Bozan）爭奪銅牌，兩人不約而同選用「北谷屋良公相君」。劉慕裳在2017年正憑此套拳，終結東瀛星將清水希容國際賽87場連勝，昨再以此拿手套路獲26.94分，擊敗獲26.52分的保贊，為港隊首奪奧運空手道銅牌，亦是奧運史上首度誕生的空手道獎牌。西班牙隊的世界一姐山齊絲（Sandra Sanchez）則在隨後的決賽，力壓東道主名將清水希容封后。

劉慕裳知悉摘銅一刻，神情難掩興奮，回到採訪區當場灑淚。她表示，對上一次在日本武道館出賽未晉獎牌戰，如今在此自小嚮往的聖地贏得最重要的獎牌，別具意義。她說，上午連續演練3組套拳後非常疲憊，但外界的鼓勵成強心針，「很多人叫我別想太多，發揮自己水平就沒問題。我記住這段話，今場打出了劉慕裳的水準」。

下屆沒空手道 勉後輩先裝備等時機

過去兩年四出征戰，去年3月疫情爆發時，劉慕裳已率先鎖定東奧席位。當時她身處美國，決定隻身留在當地，閉關特訓近9個月才返港，今年5月再返邁阿密基地最後衝刺。昨晚奪牌後，慕裳稱一切都值得，「這兩年，真的盡了自己能力追夢，每次踏上榻榻米都做到最好。經常留在外地，身處異鄉不時想起家人、想起香港，如今終於拿到獎牌，很想回去跟家人慶祝」。她慶幸自己令港人多認識空手道，更感恩於高峰遇上奧運，自覺「非常幸運」。

談及下屆奧運不設空手道項目時，她說：「最初我們也不知道空手道真的有機會入到奧運，希望大家別失去信念和希望，終有一日或再有機會。希望後輩裝備自己，沒人知機會何時到來；有時我們的能力大於自己想像，用心準備，可能不止有份參與，而是贏得獎牌。」