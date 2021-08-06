李靜謝徒弟助圓夢 蘇：火爆激情起鼓舞

「乒乓孖寶」李靜與高禮澤於2004年雅典奧運摘銀，今屆兩人一同以教練身分隨隊出征。李靜場上以女隊主教練身分督師，16強時被拍到激動爆粗要球員「企中間」，昨在徒弟鎖定女團銅牌時，他激動得扯爛口罩。他說今屆領軍奪銅，比自己當年摘銀更興奮，「看到隊員奪牌更激動，因為都是為港創造了歷史，更重要是多謝香港人支持，令她們4強敗予日本隊後沒氣餒」。

李讚蘇膽生毛：靠她一個搞掂

首征奧運的蘇慧音獨取兩勝，李靜大讚是「奇兵」，笑說：「她像是膽生毛，亂咁嚟，沒想到靠她一個搞掂。過去她對陣這兩名球手未曾取勝，今日卻大勝她們，或者是對方大意，但這就是奧運，波係圓嘅，戰果很難說。」李靜退役後留港轉型教練，他笑說是邊學邊做，感激球員一直包涵。3名女將賽後連番感激總教練陳江華及另一女隊教練張瑞，蘇慧音談及李靜時笑說：「靜哥技術要求好高、好執著，看似是好多笑話，其實好火爆、充滿激情，場上亦出盡力幫我們加油，擔任鼓舞角色。」