奇兵蘇慧音奠勝 土炮女乒團挫德

港隊昨於東京體育館派出杜凱琹、蘇慧音及李皓晴，在女團銅牌戰惡鬥3號種子德國隊。因應對方出動削球手，為求衝牌放手一搏變陣，女隊教練李靜亦稱，面對德國隊的38歲單曉娜與韓瑩，猶如半支中國隊，港隊處於下風。結果港隊在首場雙打收起蘇慧音，改以李、杜這對老拍檔上場，力戰下以局數1：3先輸首場。不過，首征奧運的蘇慧音打出代表作，以局數3：1勇挫韓瑩追平場數1：1，杜凱琹緊接直落3局輕取索雅（Petrissa Solja），助港隊場數反超前。蘇慧音此時再次上場，面對單曉娜首兩局戰至「刁時」險勝，第3局勝11：7，終以場數3：1勇挫德國隊摘銅，賽後她與隊友相擁而泣，場面動人。

港乒女團今屆抽得好籤，在4強前避開中國隊，3名女將亦發揮水準，先後淘汰巴西隊、羅馬尼亞隊，只在4強敗予東道主日本隊，跌入銅牌賽後迎戰德國隊，既為上屆女團8強出局復仇，亦摘得港隊昨天首面獎牌。總教練陳江華形容3朵小花終於長成，23歲的蘇慧音打出代表作，令球隊士氣大振，成為勝利關鍵。從女單64強失利到成為獎牌英雌，蘇慧音昨在女團兩場女單大爆發，未需等到決勝一局便鎖定銅牌，笑言連自己都被戰果嚇親，「之前對戰這兩名對手都是慘敗，今仗只想一分一分去打，贏了一場就覺得沒有不可能。我曾因傷想過放棄，是杜凱琹的鼓勵說話，令我決定堅持下去。我有兩個值得信任的隊友，即使自覺處於下風，仍深信她們可以追回來」。

李杜輟學轉全職 「盼鼓勵年輕人走自己的路」

李皓晴與杜凱琹一樣，自中學時期離開校園轉任全職球手，這個第三度征奧的大師姐期望家長放手讓孩子抉擇，「由學生轉做全職運動員，在香港是很大的抉擇，希望今次可讓香港家長放膽給子女參與更多運動項目。」12天前混雙8強，杜凱琹一度為失利哽咽，陳江華透露這反讓這名港隊一姐釋懷，極速收拾心情為女團備戰。身負女單、混雙及女團重任的她，最終笑着總結東奧之旅，「就如我在4強時所說，想讓年輕人在我們身上看到希望，很希望我們這面銅牌，能鼓勵他們勇敢走自己想走的路」。