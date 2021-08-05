體育

體壇快訊：理文直闖亞協盃跨區決賽

【明報專訊】亞協盃昨抽籤，港超球會理文成東亞區冠軍後，在跨區4強獲輪空，將直接晉身10月20日的跨區決賽，作客鬥中亞區對南亞區冠軍之勝方，再爭逐亞協盃決賽資格。而理文在下月11日下午5時半於旺角大球場，將與傑志合演「傑志90周年挑戰賽」，賽事收入扣除成本，將全數撥捐傑志慈善有限公司作公益活動。

港七欖賽連續兩年停辦

香港欖球總會公布，鑑於旅行限制等不明朗因素，加上籌辦時間緊迫，取消今年的香港國際七人欖球賽。賽事早前由4月改至11月舉行，最終未能逃過連續兩年停辦厄運，欖總指明年比賽暫定在4月1至3日舉行。

對手爆疫 拜仁德盃首圈延期

德甲冠軍拜仁慕尼黑原定後日凌晨展開新季，在德國盃首圈作客第五級別業餘球隊不來梅SV，但球賽因主隊爆疫，連同次圈抽籤亦要押後。之後一日出賽的多蒙特，昨則公布祖利安白蘭特及梅尼亞確診新冠病毒。另外，波斯尼亞籍前鋒伊比斯域宣布掛靴，並重返哈化柏林擔任助教，明日37歲生日的他現以127個入球，位列德甲外援神射手第4位。

格流歐聯外圍賽首戰敗陣

格拉斯哥流浪昨於歐聯外圍賽第3圈首回合，作客1：2不敵瑞典超盟主馬模。史堤芬戴維斯完場前取得作客入球，重燃這支蘇超冠軍晉級附加賽的希望。法甲摩納哥、荷甲燕豪芬、烏超薩克達等則順利先拔頭籌。

上 / 下一篇新聞

李慧詩「復活」晉凱林半準決賽 沈金康讚愛徒勇敢 盼延續狀態衝擊獎牌
李慧詩「復活」晉凱林半準決賽 沈金康讚愛徒勇敢 盼延續狀態衝擊獎牌
昔日李慧詩勁敵 禾高旁述身分「回歸」鑊場
昔日李慧詩勁敵 禾高旁述身分「回歸」鑊場
往伊豆直飈150公里 乘的士猶如見神
往伊豆直飈150公里 乘的士猶如見神
五環影像：李海恩初征奧凱林賽出局 放眼爭先賽
五環影像：李海恩初征奧凱林賽出局 放眼爭先賽
五環影像：爭先賽止步 捷克車手無奈苦笑
五環影像：爭先賽止步 捷克車手無奈苦笑
「形女」劉慕裳 聖地登場拒留憾 無緣赴日撐胞妹 劉知名任評述「結伴」出征
「形女」劉慕裳 聖地登場拒留憾 無緣赴日撐胞妹 劉知名任評述「結伴」出征
空手道搏擊同日首演 港將周家謙看好烏國好手
空手道搏擊同日首演 港將周家謙看好烏國好手
港乒女團銅牌戰遇德國 李靜：不言敗精神迎敵
港乒女團銅牌戰遇德國 李靜：不言敗精神迎敵
陳芷澄登場表現失準 年初染疫無礙征奧
陳芷澄登場表現失準 年初染疫無礙征奧
日女籃險勝破天荒闖4強 美國塞爾維亞爭入決賽
日女籃險勝破天荒闖4強 美國塞爾維亞爭入決賽
騷93年之癢 加國迪加斯200米摘金 女子400米欄破世績 麥卡芙蓮折桂
騷93年之癢 加國迪加斯200米摘金 女子400米欄破世績 麥卡芙蓮折桂
巴西女排反勝俄奧委 近8屆7闖4強
巴西女排反勝俄奧委 近8屆7闖4強
日教授藉隱蔽場館 助比拉絲除心魔
日教授藉隱蔽場館 助比拉絲除心魔
瑞加女足憂難抵高溫 促押後決賽時間
瑞加女足憂難抵高溫 促押後決賽時間
五環影像：伊朗第二金 古典摔跤挫烏克蘭
五環影像：伊朗第二金 古典摔跤挫烏克蘭
五環影像：戴利為犬織毛衣 稱助專注冷靜
五環影像：戴利為犬織毛衣 稱助專注冷靜
五環影像：新西蘭隊男足留言 向東奧致謝
五環影像：新西蘭隊男足留言 向東奧致謝
東奧快遞：格魯吉亞選手破3世績奪金
東奧快遞：格魯吉亞選手破3世績奪金
東奧快遞：港將方胤今戰公開水域泳
東奧快遞：港將方胤今戰公開水域泳
東奧快遞：加素爾任IOC運動員委員
東奧快遞：加素爾任IOC運動員委員
東奧快遞：奧運相關者染疫破300大關
東奧快遞：奧運相關者染疫破300大關
東瀛少女飛躍封后 冀改滑板形象 上學前練習無間斷 四十住櫻：努力沒白費
東瀛少女飛躍封后 冀改滑板形象 上學前練習無間斷 四十住櫻：努力沒白費
英拳手不忿摘銀 頒獎禮拒掛獎牌捱批
英拳手不忿摘銀 頒獎禮拒掛獎牌捱批
安東尼投湖人 聯手占士爭標 1年短約來投 D侯活艾里沙回巢助拳
安東尼投湖人 聯手占士爭標 1年短約來投 D侯活艾里沙回巢助拳
基亞利殊日內入城 勢破英球壇轉會費紀錄
基亞利殊日內入城 勢破英球壇轉會費紀錄
尹戈爾出山 三任荷蘭主帥簽約1年
尹戈爾出山 三任荷蘭主帥簽約1年
電視精選
電視精選