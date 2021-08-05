體壇快訊：理文直闖亞協盃跨區決賽

港七欖賽連續兩年停辦

香港欖球總會公布，鑑於旅行限制等不明朗因素，加上籌辦時間緊迫，取消今年的香港國際七人欖球賽。賽事早前由4月改至11月舉行，最終未能逃過連續兩年停辦厄運，欖總指明年比賽暫定在4月1至3日舉行。

對手爆疫 拜仁德盃首圈延期

德甲冠軍拜仁慕尼黑原定後日凌晨展開新季，在德國盃首圈作客第五級別業餘球隊不來梅SV，但球賽因主隊爆疫，連同次圈抽籤亦要押後。之後一日出賽的多蒙特，昨則公布祖利安白蘭特及梅尼亞確診新冠病毒。另外，波斯尼亞籍前鋒伊比斯域宣布掛靴，並重返哈化柏林擔任助教，明日37歲生日的他現以127個入球，位列德甲外援神射手第4位。

格流歐聯外圍賽首戰敗陣

格拉斯哥流浪昨於歐聯外圍賽第3圈首回合，作客1：2不敵瑞典超盟主馬模。史堤芬戴維斯完場前取得作客入球，重燃這支蘇超冠軍晉級附加賽的希望。法甲摩納哥、荷甲燕豪芬、烏超薩克達等則順利先拔頭籌。