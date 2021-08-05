體壇快訊：理文直闖亞協盃跨區決賽

【明報專訊】亞協盃昨抽籤，港超球會理文成東亞區冠軍後，在跨區4強獲輪空，將直接晉身10月20日的跨區決賽，作客鬥中亞區對南亞區冠軍之勝方，再爭逐亞協盃決賽資格。而理文在下月11日下午5時半於旺角大球場，將與傑志合演「傑志90周年挑戰賽」，賽事收入扣除成本，將全數撥捐傑志慈善有限公司作公益活動。
港七欖賽連續兩年停辦
香港欖球總會公布，鑑於旅行限制等不明朗因素，加上籌辦時間緊迫，取消今年的香港國際七人欖球賽。賽事早前由4月改至11月舉行，最終未能逃過連續兩年停辦厄運，欖總指明年比賽暫定在4月1至3日舉行。
對手爆疫 拜仁德盃首圈延期
德甲冠軍拜仁慕尼黑原定後日凌晨展開新季，在德國盃首圈作客第五級別業餘球隊不來梅SV，但球賽因主隊爆疫，連同次圈抽籤亦要押後。之後一日出賽的多蒙特，昨則公布祖利安白蘭特及梅尼亞確診新冠病毒。另外，波斯尼亞籍前鋒伊比斯域宣布掛靴，並重返哈化柏林擔任助教，明日37歲生日的他現以127個入球，位列德甲外援神射手第4位。
格流歐聯外圍賽首戰敗陣
格拉斯哥流浪昨於歐聯外圍賽第3圈首回合，作客1：2不敵瑞典超盟主馬模。史堤芬戴維斯完場前取得作客入球，重燃這支蘇超冠軍晉級附加賽的希望。法甲摩納哥、荷甲燕豪芬、烏超薩克達等則順利先拔頭籌。