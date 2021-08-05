尹戈爾出山 三任荷蘭主帥簽約1年

巴塞管理不善 負債92.2億

荷蘭足總昨宣布尹戈爾接掌荷蘭隊帥印，合約為期1年至2022年，以接替因在早前歐洲國家盃16強不敵捷克隊出局，慘食「無情雞」的前任教練法蘭迪保亞。這也是尹戈爾執教生涯中第3次成為國家隊主帥，他對上一次執教荷軍為2014年，當時助球隊取得世界盃季軍佳績。

另外，西甲兩大豪門巴塞隆拿及皇家馬德里，開季前俱受不利消息困擾。前者財困危機一直未有改善跡象，據西班牙《阿斯報》指出，巴塞會方最新的審計報告顯示目前高達10億歐元（約92.2億港元）負債中，「僅有10%至15%為新冠疫情造成」，其餘為管理不善所致，推翻前任財務總監佐迪莫斯（Jordi Moix）聲稱「新冠疫情因素佔負債50%」說法。

至於巴塞死敵皇家馬德里方面，該隊則有中場主力卻奧斯因腹股溝受傷，將要養傷至10月底方能復出作賽，但他應能趕及在10月24日上演的國家打吡中候命。此外，西甲賽會昨宣布將會售賣10%股份予CVC私募股權公司，作價達27億歐元（約249億港元）。

艾歷臣返國米報到

另外，在歐洲國家盃一度心臟驟停暈倒的丹麥隊中場基斯甸艾歷臣，昨返回國際米蘭報到，並與新帥施蒙尼恩沙基及一眾隊友見面。這支上季意甲冠軍發聲明指，艾歷臣將會繼續跟從丹麥隊的復康計劃，形容球員體格及精神狀態相當好。