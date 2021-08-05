體育

基亞利殊日內入城 勢破英球壇轉會費紀錄

【明報專訊】英國《每日郵報》昨獨家報道，阿士東維拉球星基亞利殊已身在曼徹斯特市，勢日內以破英球壇轉會費紀錄的1億鎊（約10.8億港元）加盟曼城，周薪料逾23萬鎊（約250萬港元）。

維拉3.3億簽利華翼鋒

25歲的維拉隊長基亞利殊，自3月開始與曼城扯上關係，《每日郵報》昨報道，這名日前返回維拉的英格蘭國腳已赴曼市，料將落實加盟曼城，而維拉球迷則為他離隊在即，在社交平台怨聲載道，而巧合的是，維拉昨證實斥資3000萬鎊（約3.3億港元）收購利華古遜翼鋒里安拜尼，疑正好填補基亞利殊離隊後的空缺。維拉料可從基亞利殊的巨額轉會費擴軍，傳目標包括車路士前鋒譚美阿巴謙、修咸頓中場禾特普斯及曼聯守將杜安薛比等。

至於亦盛傳獲曼城招手的熱刺箭頭哈利卡尼，據報日前仍與家人在加勒比海度假，現已啟程返英，但回國後須至少隔離5天，故最快下周日才能向熱刺報到。

與此同時，有熱刺球迷不滿卡尼近日缺席操練，在社交網留言「球員永遠不會比球會大」，卻獲卡尼隊友孫興慜「意外」讚好。而曼城憑根度簡梅開二度，馬列斯及小將艾杜沙建功，以4：1大勝黑池，取得季前熱身賽三連捷。

法賓奴續約利物浦5年

今夏在轉會市場絕少動作的利物浦，則繼右閘阿歷山大阿諾特後，又與中場法賓奴泰華利斯續約5年，據報「紅軍」之後將會與華基爾雲迪積克、艾利臣比加、安德魯羅拔臣和穆罕默德沙拿等商討新約，而阿仙奴則突傳有意羅致李斯特城進攻中場占士麥迪遜。此外，英超賽會決定，下季球隊賽前續單膝跪，續為平權發聲。

上 / 下一篇新聞

李慧詩「復活」晉凱林半準決賽 沈金康讚愛徒勇敢 盼延續狀態衝擊獎牌
李慧詩「復活」晉凱林半準決賽 沈金康讚愛徒勇敢 盼延續狀態衝擊獎牌
昔日李慧詩勁敵 禾高旁述身分「回歸」鑊場
昔日李慧詩勁敵 禾高旁述身分「回歸」鑊場
往伊豆直飈150公里 乘的士猶如見神
往伊豆直飈150公里 乘的士猶如見神
五環影像：李海恩初征奧凱林賽出局 放眼爭先賽
五環影像：李海恩初征奧凱林賽出局 放眼爭先賽
五環影像：爭先賽止步 捷克車手無奈苦笑
五環影像：爭先賽止步 捷克車手無奈苦笑
「形女」劉慕裳 聖地登場拒留憾 無緣赴日撐胞妹 劉知名任評述「結伴」出征
「形女」劉慕裳 聖地登場拒留憾 無緣赴日撐胞妹 劉知名任評述「結伴」出征
空手道搏擊同日首演 港將周家謙看好烏國好手
空手道搏擊同日首演 港將周家謙看好烏國好手
港乒女團銅牌戰遇德國 李靜：不言敗精神迎敵
港乒女團銅牌戰遇德國 李靜：不言敗精神迎敵
陳芷澄登場表現失準 年初染疫無礙征奧
陳芷澄登場表現失準 年初染疫無礙征奧
日女籃險勝破天荒闖4強 美國塞爾維亞爭入決賽
日女籃險勝破天荒闖4強 美國塞爾維亞爭入決賽
騷93年之癢 加國迪加斯200米摘金 女子400米欄破世績 麥卡芙蓮折桂
騷93年之癢 加國迪加斯200米摘金 女子400米欄破世績 麥卡芙蓮折桂
巴西女排反勝俄奧委 近8屆7闖4強
巴西女排反勝俄奧委 近8屆7闖4強
日教授藉隱蔽場館 助比拉絲除心魔
日教授藉隱蔽場館 助比拉絲除心魔
瑞加女足憂難抵高溫 促押後決賽時間
瑞加女足憂難抵高溫 促押後決賽時間
五環影像：伊朗第二金 古典摔跤挫烏克蘭
五環影像：伊朗第二金 古典摔跤挫烏克蘭
五環影像：戴利為犬織毛衣 稱助專注冷靜
五環影像：戴利為犬織毛衣 稱助專注冷靜
五環影像：新西蘭隊男足留言 向東奧致謝
五環影像：新西蘭隊男足留言 向東奧致謝
東奧快遞：格魯吉亞選手破3世績奪金
東奧快遞：格魯吉亞選手破3世績奪金
東奧快遞：港將方胤今戰公開水域泳
東奧快遞：港將方胤今戰公開水域泳
東奧快遞：加素爾任IOC運動員委員
東奧快遞：加素爾任IOC運動員委員
東奧快遞：奧運相關者染疫破300大關
東奧快遞：奧運相關者染疫破300大關
東瀛少女飛躍封后 冀改滑板形象 上學前練習無間斷 四十住櫻：努力沒白費
東瀛少女飛躍封后 冀改滑板形象 上學前練習無間斷 四十住櫻：努力沒白費
英拳手不忿摘銀 頒獎禮拒掛獎牌捱批
英拳手不忿摘銀 頒獎禮拒掛獎牌捱批
安東尼投湖人 聯手占士爭標 1年短約來投 D侯活艾里沙回巢助拳
安東尼投湖人 聯手占士爭標 1年短約來投 D侯活艾里沙回巢助拳
尹戈爾出山 三任荷蘭主帥簽約1年
尹戈爾出山 三任荷蘭主帥簽約1年
體壇快訊：理文直闖亞協盃跨區決賽
體壇快訊：理文直闖亞協盃跨區決賽
電視精選
電視精選