基亞利殊日內入城 勢破英球壇轉會費紀錄

維拉3.3億簽利華翼鋒

25歲的維拉隊長基亞利殊，自3月開始與曼城扯上關係，《每日郵報》昨報道，這名日前返回維拉的英格蘭國腳已赴曼市，料將落實加盟曼城，而維拉球迷則為他離隊在即，在社交平台怨聲載道，而巧合的是，維拉昨證實斥資3000萬鎊（約3.3億港元）收購利華古遜翼鋒里安拜尼，疑正好填補基亞利殊離隊後的空缺。維拉料可從基亞利殊的巨額轉會費擴軍，傳目標包括車路士前鋒譚美阿巴謙、修咸頓中場禾特普斯及曼聯守將杜安薛比等。

至於亦盛傳獲曼城招手的熱刺箭頭哈利卡尼，據報日前仍與家人在加勒比海度假，現已啟程返英，但回國後須至少隔離5天，故最快下周日才能向熱刺報到。

與此同時，有熱刺球迷不滿卡尼近日缺席操練，在社交網留言「球員永遠不會比球會大」，卻獲卡尼隊友孫興慜「意外」讚好。而曼城憑根度簡梅開二度，馬列斯及小將艾杜沙建功，以4：1大勝黑池，取得季前熱身賽三連捷。

法賓奴續約利物浦5年

今夏在轉會市場絕少動作的利物浦，則繼右閘阿歷山大阿諾特後，又與中場法賓奴泰華利斯續約5年，據報「紅軍」之後將會與華基爾雲迪積克、艾利臣比加、安德魯羅拔臣和穆罕默德沙拿等商討新約，而阿仙奴則突傳有意羅致李斯特城進攻中場占士麥迪遜。此外，英超賽會決定，下季球隊賽前續單膝跪，續為平權發聲。