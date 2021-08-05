安東尼投湖人 聯手占士爭標 1年短約來投 D侯活艾里沙回巢助拳

湖人上季放走朗度及D侯活等將後，新兵舒路達及杜蒙特等將表現一般，加上兩大球星「大帝」勒邦占士及「一眉」安東尼戴維斯又受傷患困擾，結果意外地於季後賽西岸首圈被鳳凰城太陽淘汰，未能衛冕總冠軍。

迪羅辛投公牛 米斯離馬刺加盟籃網

新季冀捲土重來下，球隊今夏積極增兵，雖然早前盛傳有意力斟的「CP3」基斯保羅最終決定續留太陽，但「紫金軍團」亦成功由華盛頓巫師簽下韋斯特布克，勢取代離隊在即的舒路達。而與占士同為2003年選秀梯隊的37歲球星安東尼，據報昨已同意以1年短約來投，這意味二人將首次於球會合作。至於D侯活則落實離開費城76人，生涯第3次加盟湖人。曾隨高比拜仁於2009年助湖人奪得總冠軍的艾里沙，亦相隔12年再歸隊。

此外，聖安東尼奧馬刺近日同樣積極換血，陣中球星迪羅辛以3年總值8500萬美元（約6.6億港元）合約換至芝加哥公牛，馬刺則獲泰迪斯楊格、艾勉奴及兩個次輪選秀權。而領銜澳洲隊征戰東京奧運的32歲老臣子米斯，亦落實以2年總值1200萬美元（約9330萬港元）合約加盟東岸豪門布魯克林籃網，結束10季馬刺生涯。至於搖擺人基爾以自由身轉投猶他爵士，簽約2年。