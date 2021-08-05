體育

東瀛少女飛躍封后 冀改滑板形象 上學前練習無間斷 四十住櫻：努力沒白費

【明報專訊】東京奧運滑板項目休戰一周後，昨以女子公園賽重燃戰火。焦點之一的英國隊13歲神童絲佳布朗（Sky Brown）最終取得銅牌，12歲的日本隊小將開心那亦以1分飲恨，雙雙未能成為奧運歷來最年輕的女子單項金牌得主。另一東道主選手、19歲的四十住櫻則以首輪60.09分成為奧運此項目首金得主，她賽後表示希望奧運比賽能令社會對板仔、板妹改觀。

日本隊原本可包辦三甲，但較早時間初賽首名晉級、15歲的岡本碧優決賽3輪各45秒的表現只屬平穩，被最後一輪取得56.47分的布朗趕過。次輪取得59.04分的開心那末輪開賽即失手，無緣挑戰金牌兼創造歷史，但月底才滿13歲的她，仍取代上周街式賽摘金的西矢椛，成為日本隊歷來最年輕獎牌得主。布朗亦同樣成為英國隊最年輕獎牌選手，賽後感謝金牌得主四十住櫻打氣，又表示自己有意在下屆巴黎奧運，兼戰與滑板技術相似、亦有一直練習的衝浪。

開心那絲佳布朗分奪銀銅寫歷史

初賽僅以第4名出線的四十住櫻，決賽首輪做出連續兩個540度垂直旋轉而得高分。她表示自己在疫情下，經常改善自己較弱的彈跳力：「不枉自己這麼努力練習。」在《日刊體育》昨刊登的專訪中，這名亞運金牌選手兼前世界冠軍、極限運動會（X Games）銅牌得主稱，過去一直在每早上學前，花半小時在家門前自行練習，放學再練1小時：「哥哥經常呼叫要我停，因為這吵着他睡覺。」她指滑板運動的形象相信會隨加入奧運而改變：「過去滑板的形象都不太好，我想向世界證明這可以是認真而好玩的。」

有明擬保留BMX滑板場地

日本隊上周已包辦街式賽兩金，但預計在壓軸的男子公園賽，世界排名第25的平野步夢今午奪牌機會不大。另外，舉辦小輪車（BMX）及滑板項目的有明都市運動公園原只屬臨時場館，但都政府表示有意保留部分場地，不會完全拆卸，但未有最終定案。

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