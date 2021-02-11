騷93年之癢 加國迪加斯200米摘金 女子400米欄破世績 麥卡芙蓮折桂

後保特時代的男飛人之爭，堪稱百花齊放。繼日前東奧誕生史上首名意大利百米飛人馬素積及斯後，迪加斯也成為93年後，另一個代表加拿大贏得200米奧運金牌的田徑選手，兼是首個在一屆奧運賽事中贏得3面奧運獎牌的加拿大選手。

迪加斯19.62秒衝線 刷新個人最佳

迪加斯昨在200米決賽一起步時未見突出，但在最後30米開始發力超前，最後他以個人及加拿大最佳紀錄的19.62秒贏得金牌而回。

同場另外兩名美國選手碧拿歷（Kenneth Bednarek）及諾亞萊斯（Noah Lyles）就分別以19.68 及19.74秒獲得銀、銅牌。迪加斯賽後不禁對直播鏡頭大叫「我愛你」，興奮之情溢於言表。

另一邊廂，昨日舉行的女子400米跨欄決賽，則由傳統田徑強國美國隊扳回一城。早於今年6月出戰國內選拔賽時已打破世界紀錄的美國選手悉妮麥卡芙蓮（Sydney McLaughlin），昨早在東奧決賽再次以刷新世績的51.46秒折桂。其隊友暨去屆奧運金牌得主戴莉雅穆罕默德（Dalilah Muhammad）則衛冕失敗，僅以0.12秒之差屈居第2名，荷蘭選手芬克波爾（Femke Bol）就以52.03秒獲得銅牌。

麥卡芙蓮望前方隊友：只想做好自己

麥卡芙蓮贏得賽事後，不忘向她的隊友達莉亞穆罕默德致謝：「當我看到穆罕默德在前方，而前面尚有一個欄時，我心中只想着要做好自己，因為比賽到最後一個欄方真正開始。以鐵磨鐵，方能愈磨愈利。你要有人在旁挑戰你、推動你，你才會在最關鍵的時刻做到最好。」

前日舉行的男子400米欄方面，挪威好手華賀姆的破世績之旅，與麥露芙蓮幾近完全相同。他先是在今年7月在主場奧斯陸跑出46.7秒的新世績，後在奧運決賽與美國勁敵班捷文相持到最後一欄，華賀姆最後在尾段加速越過對手，以45.94秒再破世績而歸。華賀姆在賽後表示，自己成功的秘訣，在於要知道如何訓練：「我們盡量不會做太多重量訓練，而是集中在跑姿上。要做到最快最好，你應該要像馬一樣跑動、一樣跳躍。」

莊遜湯遜因傷退出女子7項全能

此外，曾贏得2019年世錦賽冠軍，本來出戰女子7項全能項目的英國好手莊遜湯遜（Katarina Mary Johnson-Thompson），昨因傷宣布退出賽事。