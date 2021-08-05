體育

港乒女團銅牌戰遇德國 李靜：不言敗精神迎敵

【明報專訊】中國乒乓球女隊昨在東京奧運團體4強，以直落3場姿態橫掃德國隊殺入決賽，意味港隊將在香港時間今早10時，與屬上屆亞軍的後者合演銅牌戰。女隊教練李靜形容對手猶如半支中國隊，承認港將在這終極一戰處於下風，只盼以永不言敗精神衝擊強手。

中國女隊決戰日本爭四連霸

中國隊昨派出女單冠軍陳夢及銀牌得主孫穎莎，伙拍王曼昱在女團4強出戰德國隊，亦是上屆決賽翻版。中國隊終在不失一局下以場數3：0大勝晉級，更是從首圈16強至今不失一局，今晚香港時間6時半轉戰東道主日本隊爭金，力爭自2008年北京奧運首設團體賽後的四連霸。德國隊落敗後跌入銅牌賽，對手將是港將李皓晴、杜凱琹及蘇慧音。

她們前晚於4強以直落3場敗予日本隊，除了力求為上屆8強出局復仇，亦要爭取2004年雅典奧運後的乒乓港隊第一牌。當年有份摘得男雙銀牌李靜，如今以教練身分領軍，他形容德國隊有兩名國援，亦有削球手，港隊「土炮」將處下風：「德國隊是我們的老對手，亦等同半支中國隊，己隊技術處於下風，希望重點人物杜凱琹能重拾強硬作風，帶動港隊永不敗言敗的精神。」

男子團體方面，中國隊昨憑男單冠軍馬龍、混雙亞軍許昕及男單摘銅的樊振東，在4強以場數3：0輕取韓國隊；德國隊則在40歲老將波爾帶領下，以場數3：2勇挫日本隊，阻止東道主連闖乒乓3項決賽。這支2號種子周五晚出戰決賽，惡鬥爭取四連霸的中國隊。

上 / 下一篇新聞

李慧詩「復活」晉凱林半準決賽 沈金康讚愛徒勇敢 盼延續狀態衝擊獎牌
李慧詩「復活」晉凱林半準決賽 沈金康讚愛徒勇敢 盼延續狀態衝擊獎牌
昔日李慧詩勁敵 禾高旁述身分「回歸」鑊場
昔日李慧詩勁敵 禾高旁述身分「回歸」鑊場
往伊豆直飈150公里 乘的士猶如見神
往伊豆直飈150公里 乘的士猶如見神
五環影像：李海恩初征奧凱林賽出局 放眼爭先賽
五環影像：李海恩初征奧凱林賽出局 放眼爭先賽
五環影像：爭先賽止步 捷克車手無奈苦笑
五環影像：爭先賽止步 捷克車手無奈苦笑
「形女」劉慕裳 聖地登場拒留憾 無緣赴日撐胞妹 劉知名任評述「結伴」出征
「形女」劉慕裳 聖地登場拒留憾 無緣赴日撐胞妹 劉知名任評述「結伴」出征
空手道搏擊同日首演 港將周家謙看好烏國好手
空手道搏擊同日首演 港將周家謙看好烏國好手
陳芷澄登場表現失準 年初染疫無礙征奧
陳芷澄登場表現失準 年初染疫無礙征奧
日女籃險勝破天荒闖4強 美國塞爾維亞爭入決賽
日女籃險勝破天荒闖4強 美國塞爾維亞爭入決賽
騷93年之癢 加國迪加斯200米摘金 女子400米欄破世績 麥卡芙蓮折桂
騷93年之癢 加國迪加斯200米摘金 女子400米欄破世績 麥卡芙蓮折桂
巴西女排反勝俄奧委 近8屆7闖4強
巴西女排反勝俄奧委 近8屆7闖4強
日教授藉隱蔽場館 助比拉絲除心魔
日教授藉隱蔽場館 助比拉絲除心魔
瑞加女足憂難抵高溫 促押後決賽時間
瑞加女足憂難抵高溫 促押後決賽時間
五環影像：伊朗第二金 古典摔跤挫烏克蘭
五環影像：伊朗第二金 古典摔跤挫烏克蘭
五環影像：戴利為犬織毛衣 稱助專注冷靜
五環影像：戴利為犬織毛衣 稱助專注冷靜
五環影像：新西蘭隊男足留言 向東奧致謝
五環影像：新西蘭隊男足留言 向東奧致謝
東奧快遞：格魯吉亞選手破3世績奪金
東奧快遞：格魯吉亞選手破3世績奪金
東奧快遞：港將方胤今戰公開水域泳
東奧快遞：港將方胤今戰公開水域泳
東奧快遞：加素爾任IOC運動員委員
東奧快遞：加素爾任IOC運動員委員
東奧快遞：奧運相關者染疫破300大關
東奧快遞：奧運相關者染疫破300大關
東瀛少女飛躍封后 冀改滑板形象 上學前練習無間斷 四十住櫻：努力沒白費
東瀛少女飛躍封后 冀改滑板形象 上學前練習無間斷 四十住櫻：努力沒白費
英拳手不忿摘銀 頒獎禮拒掛獎牌捱批
英拳手不忿摘銀 頒獎禮拒掛獎牌捱批
安東尼投湖人 聯手占士爭標 1年短約來投 D侯活艾里沙回巢助拳
安東尼投湖人 聯手占士爭標 1年短約來投 D侯活艾里沙回巢助拳
基亞利殊日內入城 勢破英球壇轉會費紀錄
基亞利殊日內入城 勢破英球壇轉會費紀錄
尹戈爾出山 三任荷蘭主帥簽約1年
尹戈爾出山 三任荷蘭主帥簽約1年
體壇快訊：理文直闖亞協盃跨區決賽
體壇快訊：理文直闖亞協盃跨區決賽
電視精選
電視精選