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2021年8月5日星期四
李慧詩「復活」晉凱林半準決賽 沈金康讚愛徒勇敢 盼延續狀態衝擊獎牌
昔日李慧詩勁敵 禾高旁述身分「回歸」鑊場
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五環影像：李海恩初征奧凱林賽出局 放眼爭先賽
五環影像：爭先賽止步 捷克車手無奈苦笑
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體壇快訊：理文直闖亞協盃跨區決賽
電視精選
五環影像：爭先賽止步 捷克車手無奈苦笑
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【明報專訊】伊豆單車館劃分多支代表團熱身區，隔板掛滿各地旗幟，捷克隊車手巴碧克（Tomas Babek，圖）在爭先賽資格賽出局後，站在旗幟前苦笑。
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