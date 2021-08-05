昔日李慧詩勁敵 禾高旁述身分「回歸」鑊場

盼德國同鄉與李踩出精彩一仗

30歲的禾高數月前已預告，將以旁述身分「出戰」東奧，昨午見她坐在鄰近觀眾席的旁述位置，即使忙於準備半小時後展開的賽事，但被問及能否訪問時仍立即轉動輪椅，笑着一口答應。這次換個身分踏足最高舞台，她說全為貢獻車壇，旁述亦毫無難度：「可幸是我用德文旁述，語言不成問題，亦有過去征戰十多年的經驗，很清楚不同車手、場地單車技術和比賽知識，難度不大，而且很享受其中。能夠再次回到奧運賽場，希望可以善用自己的所長，繼續貢獻單車界和體壇。」

德國隊新星軒絲近兩年勢不可擋，禾高說是教練團隊功勞，看好已奪女團爭先賽銀牌的後輩，今屆在個人項目再登頒獎台。問到昔日勁敵兼港將李慧詩時，她笑說：「雖然過去一年半難看到她比賽，但我一直相信她的能力，絕對可以問鼎獎牌。」禾高於3年前一次賽前訓練時，從鑊場高處墮下致下半身癱瘓，震驚體壇。

受傷後嘗馬術射箭 暫只享受樂趣

她在過去兩屆奧運累積2金1銅，更曾奪得11件代表世界冠軍的彩虹戰衣，即使因炒車意外就此掛車，至今更未能重新站起步，但很快便重新振作，近3年嘗試多項運動。對於會否再返競技場，她說：「這段時間我試過馬術、射箭......很多很多不同玩意，都是以前當車手時沒法嘗試的，所以暫時只享受運動的樂趣。」