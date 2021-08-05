體育

李慧詩「復活」晉凱林半準決賽 沈金康讚愛徒勇敢 盼延續狀態衝擊獎牌

【明報專訊】來到東京奧運倒數5天，「牛下女車神」李慧詩昨午終於登場，在伊豆單車館出戰女子凱林賽（又稱競輪賽）。身披湖水綠色全新戰衣的她，卻在首圈錯失直接晉級機會，幸跌入復活賽後重現前世界冠軍風範，以小組首名昂首踩入半準決賽。總教練沈金康形容徒弟表現勇敢，將延續狀態至今午衝擊獎牌。

遇軒絲馬錢治爭前四再晉級

場地單車港隊昨午首於東奧亮相，先由李慧詩與李海恩出戰凱林賽。單車隊曾於此出戰亞洲賽及亞洲盃，對這個場地並不陌生，但李慧詩在凱林賽首圈第2組上場，待電單車剩最後3圈離開後，一度從後衝上次席，惟終點線前被俄羅斯奧委會對手趕過，僅以第3名衝線，未能挾前二身分直入次圈半準決賽。隊友李海恩較李慧詩早一組上場，面對上屆奧運爭先賽季軍馬錢治等強手，只能在5人中敬陪末席，同樣跌入緊接上演的復活賽。不過，經驗豐富的李慧詩在復活賽未受考驗，在5名車手中輕鬆後上以首名衝過終點，與澳洲隊的麥古樂各以首、次名晉級次圈半準決賽。首征奧運的李海恩出戰復活賽另一個小組，則在4人中敬陪末席，只能放眼明天展開的爭先賽。

李慧詩將於香港時間今午3時06分，在凱林賽半準決賽第一組爭取前四名晉級，同組有德國隊新星軒絲以及英國隊的馬錢治。軒絲屬應屆三料世界冠軍，但昨日同樣在首圈小組排尾二，經復活賽以次名晉級。兩大爭牌熱門今午若過關，同日將在決賽與另外4名對手爭牌。34歲的李慧詩若鬥到最後，將要在一天內應付3場硬仗，昨日如過往大賽一樣，為專注半準決賽，未有接受傳媒訪問，只向攝影機豎起拇指。總教練沈金康代為解答，表示凱林賽變化多，首仗未反映其狀態：「這是凱林賽首仗的正常現象，很多其他強手都跌入復活賽，李慧詩在第二場表現很勇敢，狀態也很好。」

單車館開放入場 數百觀眾打氣

對於31歲的李海恩戰畢首天便出局，沈金康表示徒弟已盡全力，只是實力未能追上世界頂尖：「她能夠表現出應有能力，但始終差一點點，未能按戰術要求跟上前面運動員，但這不代表她不努力，她非常的努力。」位處靜岡縣的伊豆單車館維持開放予車迷入場，入座率限於場館一半及不多於1萬人，昨日約有數百人在看台上打氣，部分未有按指示戴上口罩，但與鑊場上的車手有距離。任職醫生的港隊領隊陳國基稱，昨日觀眾已較預期少，他早前亦表示港隊每天檢測，比賽以外避免人多地方，以減低疫情風險。昨日一仗同樣是李慧詩首披新戰衣上陣，這件單車衫在香港科技大學的港產風洞研製，陳國基稱選用的湖水綠色較為沉實不顯眼，對車手心理及場上對抗有幫助。

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