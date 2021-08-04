體育

巴林鉛球「眼鏡俠」奮力一擲出局

【明報專訊】東京奧運田項賽事昨除上演矚目的女子跳遠決賽，男子鉛球項目亦舉行兩項資格賽，巴林隊的「眼鏡俠」馬密特（圖）奮力一擲，惟最後只在A組排在第11位，無緣晉級。

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