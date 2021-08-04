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2021年8月4日星期三
港女乒團不敵日本 銅牌戰放手一搏 或遇上屆剋星德國 認奪季難度極高
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體壇快訊：曼聯門將軒達臣染疫
巴林鉛球「眼鏡俠」奮力一擲出局
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【明報專訊】東京奧運田項賽事昨除上演矚目的女子跳遠決賽，男子鉛球項目亦舉行兩項資格賽，巴林隊的「眼鏡俠」馬密特（圖）奮力一擲，惟最後只在A組排在第11位，無緣晉級。
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港女乒團不敵日本 銅牌戰放手一搏 或遇上屆剋星德國 認奪季難度極高
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