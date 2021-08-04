體育

五環影像：籃球巨人前 幕後人員變小矮人

【明報專訊】西班牙隊惡鬥美國隊前熱身，幕後團隊成員（中）在兩名球員之間猶如小矮人。這支上屆銅牌得主最終在男子籃球8強反負，自9年前倫敦奧運後首次無緣獎牌。

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