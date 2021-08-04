港將陳芷澄出戰 毋懼高球場地難度

同組多職業賽老對手

港隊多個項目代表陸續返港，27歲的陳芷澄才於3天前從美國抵日，每天到遠在埼玉縣的東京奧運高球場訓練。5年前以業餘身分爆冷入奧，成為香港高球壇第一人，她經歷5年美國女子職業巡迴賽（LPGA）洗禮，今屆憑穩定戰績輕鬆入圍，笑言心態早已不一樣：「確實是成熟了，例如早前在洛杉磯賽打入前十，就是靠專注打好每一桿的心態，希望今次做到，爭上前列位置。」

這個職業女將第一人上屆獲37名，早前曾表示以獎牌為目標，今屆對手亦多在LPGA碰頭，互相熟悉，唯一難題是從未在此作賽：「老實說雖是亞洲賽場，但在美國飛回來，現在時差調整才好了一點。球場不如以往常見的多樹，部分較為空曠，風勢亦大，相對LPGA不同球場，難度算是中上，但這就是高球常見的情况，我會努力應對。」

她將在香港時間今早7時52分開球，同組有芬蘭隊及波多黎各隊球手，亦曾與後者在LPGA碰頭。較陳芷澄早一組出發的3名球手亦甚具睇頭，雲集韓國隊的朴仁妃、新西蘭隊的高寶璟及中國隊的馮珊珊，意味上屆金、銀、銅牌會在同組出賽。