陳仲泓110米欄出局 心急撞欄嘆已盡力

曾任配藥員的陳仲泓全職4年，藉外卡身分入圍東京奧運，成為港隊跨欄項目首名男將。列第4組第7線的他起步較慢，頭段撞欄後重拾節奏，惟未能貼近中國隊的謝文駿、中華台北隊的陳奎儒等同組前六對手，壓線不敵美屬處女島選手，以小組第8、總成績第38結束歷史之旅，未破自己保持逾3年的13.74秒香港紀錄。30歲的陳沖泓先感謝教練陳沛隨行，也感嘆「運動員生涯沒那麼多4年」，承認表現未如理想：「太耐沒參加高水平比賽，自己想快、心急，感覺撞到很多欄。」他表示已盡力，將集中準備全運會。

嘆久疏戰陣 將轉戰全運

教練陳沛表示，陳仲泓熱身時狀態不俗，達4、5月傷後全面復出的水平，惟上場時緊張致失準：「他很想跟到大隊，但對上一次出戰公開賽已是2019年，太長時間未與強手交鋒，昨仗過於心急追上前列。他在中段加快節奏，惟日本隊選手撞欄時，欄架向他的方向跌下，令他收步未能反超美屬處女島對手。」雖然陳仲泓以全運為下一目標，但陳沛不欲徒弟太大壓力，加上北上須先隔離，只能以減少受傷為目標。港隊周五尚有程小雅在北海道上場，同樣以首個奧運女子競走港將身分爭佳績。