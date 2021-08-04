蘇慧音爸爸：佢細個已有「一定要做到嘅心」

前港隊父親 教3歲女兒打波

蘇慧音兩歲多的時候，隨學習乒乓球的姐姐到球館練習，礙於身高只能在場邊執波，至3歲多，蘇慧音主動提出打乒乓球，5歲正式接受訓練，每日隨爸爸練波6小時，直至女兒10歲加入香港青少年代表隊。蘇爸爸說女兒自幼獲獎無數，並在訓練中看出女兒的天分和意志力，他舉例，女兒5歲時，教練要求她跑4000米，女兒在斷斷續續下完成，「她細個已有一定要做到為止嘅心，大個後每日放學要練波，問她攰唔攰，她都話唔攰，只會話時間唔夠用，想每日有30個鐘」。

輟學轉全職 繼續自學外語

蘇爸爸說女兒一心打乒乓球，中學時已知要做港隊接班人，但中三時，就讀拔萃女書院的女兒一度猶豫應否轉為全職運動員，成績中上的她更被校長勸說不應放棄學業，但運動員出身的蘇爸爸將決定全權交給女兒，最終女兒選擇輟學。但蘇爸爸說女兒沒有放棄學習，不時在體院補習，每個周末回家，蘇爸爸都見到女兒拿起英文的教學類書籍研究，又會自學外語，希望運動與學業兩者兼顧。

每逢放假回家，蘇慧音都會與家人食飯、放狗放鬆心情，遇到打波的疑難，會提出與蘇爸爸到球館打波，一邊打一邊思考，但蘇爸爸說，女兒有時候打波思考太多，動作反而較小時候慢。對於女兒在昨晚在4強的表現，蘇爸爸表示已很滿意，認為日本隊的技術較港隊高，致港隊球員未能發揮。