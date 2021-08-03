百米欄后跨出波多黎各第二金

甘馬祖前日先在準決賽締造破奧運紀錄的12.26秒晉級，及至決賽延續強勢，再以12.37秒佳績贏得金牌。現時世界紀錄保持者，美國選手夏里遜（Kendra Harrison）則大熱倒灶只得銀牌，牙買加選手塔芭（Megan Tapper）獲得銅牌。

銅牌女將200米初賽大意出局

繼去屆女子網球好手佩治後，甘馬祖成為波多黎各奧運史上第二面金牌得主，她接受訪問時也相信國民與有榮焉：「我相信所有波多黎各人會非常興奮。對於一個這麼細小的國家而言，這面金牌可以為人民帶來希望。」

除了小國奪金外，昨日東奧田徑賽場也上演一個令人啼笑皆非的故事。日前在女子100米決賽摘得銅牌的牙買加選手舒歷卡積遜，昨在女子200米初賽，原本衝線前仍處可以出線的第3名，未料她以為勝券在握突然收步，奮力後上的意大利代表卡達莉以千分之四秒之差，搶走舒歷卡積遜的出線權，後者則由輕鬆出線變成黯然出局。

至於今日東奧將誕生6面田徑項目金牌，當中男子400米欄決賽有世界紀錄保持者，挪威選手卡斯頓禾賀壓陣，而目前世界排名第一的瑞典好手杜班迪斯（Armand Duplantis）則會在男子撐竿跳決賽登場。