諶龍負安賽龍失金 「凡塵」女雙摘銀 中國隊添5金 累計29面勝上屆

諶龍迎戰上屆羽球男單4強手下敗將安賽龍，5年過去令雙方年齡優勢此消彼長。32歲的諶龍維持上仗淘汰印尼好手基丁安東尼的防守反擊策略，可是27歲的安賽龍同樣保持耐性，經常出現多板來回，初段比數咬緊。直至中段，安賽龍的猛攻逐漸上力，相反諶龍的扣殺力量不足，無法打死身高手長的安賽龍，讓這名丹麥猛將以21：15順利拿下首局。

15分鐘內3項掄元 劉洋吊環封王

多年前替自己取了漢名的安賽龍，面對國羽名將諶龍毫不給面子，第2局先失一球後連取5分。此時諶龍嘗試放開來打，稍見起色卻曇花一現，追近至7：9即兵敗如山倒，以12：21大敗予在里約熱內盧摘銅的安賽龍，連輸2局衛冕失敗。基丁安東尼則在季軍戰僅花38分鐘，以局數2：0殺退奇雲哥頓，結束危地馬拉大叔的神奇之旅。

國羽於女雙率先倒灶，陳清晨/賈一凡遇上「中國殺手」普莉/拉夏茹（Polii/Rahayu），這對以老帶新的印尼拍檔在8強氣走另一組中國代表，來到決賽相對輕鬆，贏21：19、21：15。跌落凡塵的「凡塵（陳）組合」，豪言3年後巴黎奧運捲土重來。國羽今屆5項皆躋身金牌戰，混雙更包辦冠亞，總計優於上屆的2金1銅；看女單盟主陳雨菲等的年紀，整體前景也不悲觀。

比拉絲落實出戰平衡木決賽

彌補羽毛球場的失望，有體操男將製造驚喜。資格賽位列吊環第2的劉洋，於決賽整套動作無明顯瑕疵，以15.5分登頂，一吐5年前體操隊金牌食蛋的烏氣；預賽居首的希臘名將柏曹尼亞斯（Petrounias），落地不穩得15.2分，不僅無法蟬聯冠軍，更被預賽第8剛好入圍的尤浩，以15.3分搶走銀牌。

美國此日雖在女子自由體操添金，田徑亦憑女子鐵餅開齋，惟國家隊一度於15分鐘內，在體操、射擊及舉重便3度掄元，全日尚有單車及舉重再折桂，領前7金之遙，累積29金勝過去年的26面。美國代表團昨宣布「體操女王」比拉絲克服心理病，今天復出角逐壓軸項目平衡木，且看能否敗部復活並振奮團隊士氣。