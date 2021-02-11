港田徑史新章 陳仲泓戰110米欄初賽

30歲港將陳仲泓4年前辭去配藥員工作，全職苦練終以外卡身分迎來首個奧運舞台，亦是香港首個入奧的男子跨欄選手。他上周二出發東京進駐選手村，抵埗後在新國立競技場適應，昨休息調整，準備在今晚香港時間6時34分，出戰男子110米跨欄第4組初賽。同組的西班牙隊猛將奧迪加（Orlando Ortega）是上屆銀牌得主，12.94秒的個人最佳時間，較陳仲泓保持近3年的香港紀錄快0.80秒，此外還有中國隊的兩屆亞運「欄王」謝文駿，以及日本隊「千禧後」泉谷駿介。

同組多勁敵 教練盼緊隨對手節奏

陳仲泓自2018年跨上高峰，在兩站國際田徑賽摘得銀牌，但自2019年後屢受傷患困擾，今年逐步重拾狀態。教練陳沛透露，陳仲泓抵日後適應不錯，狀態與今年4、5月傷癒全力復出時相若。對於今晚的歷史「第一槍」，他期望徒弟跑出應有水準：「同組全是強手，他由亞洲賽、亞運與奧運，都與謝文駿同組，與中華台北隊的陳奎儒亦多次同場。面對這些勁敵，這一刻全靠他個人心態，我們希望他盡量跟隨對手節奏，盡量提升表現。」小組最快4人將直接晉級，各組餘下4個最快選手亦可入圍，共24人明早合演準決賽。