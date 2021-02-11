體育

五環影像：100欄初賽 波多黎各女將跨出奧運紀錄

【明報專訊】牙買加隊女將恩歷湯遜（中）昨出戰100米跨欄，初賽以12.74秒排第7過關，惟準決賽「炒欄」未能完賽。波多黎各隊的甘馬祖則出戰另一組準決賽，跑出12.26秒打破奧運紀錄。

上 / 下一篇新聞