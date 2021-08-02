陳雨菲挫小戴 女羽初封后 諶龍衛冕最後一關 惡鬥丹麥「中國通」

由賽事頭2號種子、世界排名第2與第1合演的巔峰對決，雙方開局有點手緊，失誤偏多。不過，陳雨菲的防守去到首局中段開始見效，反觀主攻的一姐戴資穎多番出界或落網，包括此局最後一分的網前機會球推出底線，讓陳雨菲以21：18先下一城。次局轉場令風勢變成陳雨菲順風，稍稍削弱控球能力，戰至中後段更因急於拉開比分，反致連失4分被逆轉，加上被戴資穎針對反手，結果以19：21遭扳平局數。

決勝第3局近似首局，戴資穎一下子落後至3：10，即使接着不斷試圖反撲，依然讓陳雨菲以21：18奠勝，經歷世界錦標賽2次摘銅後，首度於世界大賽登頂，亦為國羽重奪上屆失落的女單寶座。在4強不敵陳雨菲的同胞何冰嬌，則以局數0：2輸給印度的仙杜胡。

中國田賽首金 鞏立姣鉛球封后

男單方面，大叔仍然有愛。32歲的諶龍為求扭轉對賽往績的下風而一改打法，迎擊24歲的印尼好手基丁安東尼，甚少起板猛扣，相反極力控制短球弧度，以21：16、21：11勝出，比預期輕鬆。形容入決賽「非常非常開心」的諶龍，直言昨仗策略為需保證接起來球，尤其是對方的後場突擊，做好防守才伺機反攻。「半決賽（準決賽），沒有退路，也沒有可猶豫的了，就是堅定執行戰術」。他與安賽龍將繼上屆4強再碰頭，後者同樣亦以局數2：0，淘汰危地馬拉的34歲神奇大叔奇雲哥頓。

施廷懋衛冕3米板興奮落淚

面對來勢洶洶升上獎牌榜次席的美國，中國代表團未見手軟。鞏立姣於女子鉛球封后，不僅屬國家隊今屆田徑首冠，更是歷來首面奧運田賽金牌；這名四朝元老過去3屆分獲亞季殿，如今終可圓夢。然後施廷懋於女子3米板跳水造出383.5分，以近35分的優勢壓倒雙人跳老拍檔王涵，順利蟬聯冠軍，完成最後第5跳上水後卻在池邊淚留滿面，教練和隊友都上前擁抱安慰。

「大概或許是最後一屆奧運」，連續2屆於女單和女雙3米板掄元的施廷懋賽後解釋道：「這一刻等得太久了，（哭）是一種釋放吧。可以說這次比賽『十分耕耘、一分收穫』，肯定難啊，非常難、相當難。比賽過程對我來說不艱難，難的是平時。第5跳有點緊張，今天一來到後有點興奮，有些控不太住，一直提醒自己。」

雖然中國代表團昨於體操館未能爆冷，僅得肖若騰憑男子自由操的出色發揮奪銅，惟美國同樣無冠而回，在田徑場也食白果。花旗兵藉游泳及男子高爾夫球掃下4冠，是日中美金牌數目3：4，國家隊總成績仍領前24：20。