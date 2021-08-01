體壇快訊：咸美頓匈國站取首名

格流蘇超新季旗開得勝

新季蘇超昨晚開鑼，衛冕的格拉斯哥流浪首戰主場以3：0擊敗利雲斯頓，跨季40場不敗。新兵中場隆特史譚及前鋒法斯安沙卡拿均有上陣，但8分鐘開紀錄的翼鋒伊亞尼斯赫傑，未完半場已傷出。上屆殿軍鴨巴甸則會今晚對升班馬登地聯。

PSG里爾決戰法冠盃

應屆法甲冠軍里爾及法國足總盃冠軍巴黎聖日耳門（PSG），明晨將在以色列特拉維夫爭奪法國冠軍盃。PSG今夏已收購5將，但由皇家馬德里加盟的後衛沙治奧拉莫斯因小腿傷缺陣。里爾今夏星散兼易帥，上月接替哥迪亞的高雲尼（Jocelyn Gourvennec），此前只曾執教過波爾多及甘岡。

阿積士16歲射手車禍亡

荷甲阿積士公布，16歲青訓前鋒捷沙（Noah Gesser）在當地時間周五，在烏德勒支市郊遇上車禍，與18歲兄長身亡。球隊在昨晚對RB萊比錫的友賽前默哀。捷沙3年前加入阿積士，季前獲提拔至U17梯隊。