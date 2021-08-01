賓韋特5.4億入廠 曼城10.8億斟基亞利殊 維拉傳首肯

簽約5年 披4號戰衣

可出任後防多個位置的賓韋特，將成阿仙奴4號球衣新主人，接替今夏決定離隊他投的巴西中堅大衛雷斯，簽約5年。這名23歲守將上季在白禮頓上陣39次，當中在英超錄得62次成功截球，高踞隊中次席。阿仙奴領隊阿迪達亦表明對他寄予厚望：「賓韋特的踢法非常聰明，他不單可完成球隊佈置的防守任務，而且非常習慣球隊控球在腳時的踢法。此外，他仍然相當年輕，因此我很有信心他將是球隊未來防線重要一員。」至於賓韋特亦指阿迪達的執教理念與他比賽方式相近，是他決定加盟的重要原因。

力爭衛冕英超的曼城，與維拉中場大將基亞利殊亦好事近，據報曼城出價1億鎊利誘，維拉將在日內與基亞利殊商討去向。若轉會最終成事，曼城有望打破曼聯2016年以8900萬鎊（約9.62億港元）羅致保羅普巴的英超最高轉會費紀錄。

阿諾特續約利物浦4年

另外，利物浦昨落實與22歲右閘阿歷山大阿諾特續約至2025年。