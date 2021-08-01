艾蓮湯遜膺百米飛人 10.61秒破奧運紀錄

牙買加包辦三甲 兩非洲跑手違禁被DQ

艾蓮湯遜在準決賽時間不及費莎派絲，但決賽起步即跟上對方，途中跑加速更強，以10.61秒打破奧運紀錄，且創下並列歷史第2快時間。費莎派絲及積遜分別以10.74及10.76秒衝線。初賽打破非洲紀錄的科特迪瓦選手達盧只得梗頸四。至於在準決賽出局的英國隊熱門艾莎史密夫，表示腿傷加劇，將棄戰有世界冠軍頭銜的女子200米。尼日利亞隊及肯尼亞隊則有短跑手藥檢失敗，令今屆奧運首次有選手因禁藥問題被取消參賽資格（DQ）。

而在4×400米男女混合接力，初賽在接棒區外交接的美國隊，最終因工作人員犯錯上訴得直，可出戰決賽。惟他們最終只得季軍，不敵以3分9.87秒再破奧運紀錄的波蘭隊，以及壓線險勝0.01秒摘銀的多米尼加共和國。瑞典隊則包辦男子鐵餅金、銀牌，由史達爾（Daniel Stahl）次擲得68.90米，超過1.5米距離擊敗隊友西蒙彼德臣（Simon Pettersson）。

新國立競技場今晚將上演男飛人決戰，美國隊熱門布美爾昨初賽僅以小組第3，總時間第12名晉級複賽。初賽最快的是加拿大隊迪格拉斯，時間為9.90秒。