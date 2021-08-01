比拉絲心病未癒 棄戰跳馬高低槓

美國體操隊在退賽聲明中表示，比拉絲將「持續每天接受評估，再決定會否參與8月2及3日的自由體操和平衡木決賽」。與此同時，比拉絲前日則在她個人社交網Instagram發布影片，解釋自己目前面對的困境。片段中比拉絲兩次試圖在高低槓完成整套比賽動作，但皆不成功。

同時，比拉絲亦在影片中表示：「我並不是想退出或找藉口，但你們也可以看到如果地板沒有鋪上軟墊，或者我在比賽場地上失手，會是多麼的危險。為了自己的身心健康，我只能作出對自己最好的決定。」她其後再補充道，有時身體在空中時，「腦內根本無法與身體協調，完全不能指揮手腳如何轉動，因此根本無法掌握自己如何落地、身體甚麼位置落地」。

橋本大輝奪金 惹內地網民圍攻

比拉絲持續受心理問題所困，而日前在男子個人全能奪金的男子日本體操選手橋本大輝，則要面對網絡欺凌。由於內地網民質疑裁判評分標準，致橋本可力壓中國隊的肖若騰奪金，紛紛湧到橋本的社交平台Instagram帳戶作洗版式辱罵，而國際體操聯會更要出官方聲明，公布橋本該仗的評分標準，以證明判決公正無誤。