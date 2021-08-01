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2021年8月1日星期日
稱何詩蓓執著「練」 教練訂目標：放假叉足電 再衝世界之巔
鄭渝「心態似」 點名接班何詩蓓
「新水怪」積素100蝶破世績奪金
五環影像：炎夏江之島 灑水器降溫
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劉慕裳未克服時差 新套拳迎唯一奧運
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五環影像：馬術盛裝舞步 何誕華暫列61
五環影像：美男籃大炒捷克 列小組次席
東奧快遞：陳芷澄抵日備戰高球賽
衛冕夢碎 中國女排分組賽出局 奧運首度不入前8勢換血 風帆舉重分途添金
比拉絲心病未癒 棄戰跳馬高低槓
艾蓮湯遜膺百米飛人 10.61秒破奧運紀錄
日男足極刑挫紐國 闖4強鬥西班牙
男單失銅混雙傷退 佐高域憾別東奧
棒壘再入奧 新手觀戰靠數據入門 賽制複雜耗時礙普及 港將趙嗣淦冀乘東奧熱潮推廣
室內闢棒球訓練場創先河 港隊雙星冀育生力軍
日本兩連勝首名闖次圈 續追隊史奧運首金
賓韋特5.4億入廠 曼城10.8億斟基亞利殊 維拉傳首肯
拉舒福特施手術治肩傷料唞3月 曼聯9人疑染疫證虛驚
體壇快訊：咸美頓匈國站取首名
電視精選
五環影像：炎夏江之島 灑水器降溫
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【明報專訊】帆船與滑浪風帆項目在江之島舉行，風帆RS：X獎牌賽下午上演之際正值每天最炎熱時間，攝影記者拍得口罩留下印記，現場亦有義工（圖）背着灑水器四處降溫。
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