體育

五環影像：炎夏江之島 灑水器降溫

【明報專訊】帆船與滑浪風帆項目在江之島舉行，風帆RS：X獎牌賽下午上演之際正值每天最炎熱時間，攝影記者拍得口罩留下印記，現場亦有義工（圖）背着灑水器四處降溫。

上 / 下一篇新聞