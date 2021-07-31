埃塞俄比亞新星萬米跑摘金

美國男女400米接力出局

東奧田徑賽昨早開鑼，晚上在男子1萬米跑決出首面金牌，埃塞俄比亞隊「氣袋」巴利加以27分43.22秒封王。此項自1996年起，連續4屆由埃國選手蟬聯，直至英國隊的法拉於2012年打破壟斷，上屆再成功衛冕，但這名38歲名將今屆未能入圍，埃國選手終重奪寶座。烏干達隊世界紀錄保持者卓達基，以27分43.63秒的個人今季最佳掛銀，同鄉傑利莫則摘銅。

另一焦點落在東奧新項目男女4×400米接力初賽，屬應屆世界賽冠軍兼世界紀錄保持者的美國隊，與多明尼加共和國隊同樣犯規出局。兩場初賽誕生3項洲際紀錄，首名晉級的波蘭隊以3分10.44秒打破歐洲紀錄；尼日利亞隊跑出3分13.60秒的非洲紀錄，巴西隊跑出3分15.89秒的南美洲紀錄，但分別排第10及第12位，均告無緣決賽，另有8隊在此新項目初賽締全國紀錄。

至於今屆競爭激烈的400米跨欄，挪威隊的世界紀錄保持者華賀姆，昨在初賽僅跑出48.65秒，以第6名晉準決賽，卡塔爾隊「入籍兵」鴨都拉文森巴以48.38秒首名過關。