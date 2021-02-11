汪順破水神壟斷 「200混」封王謝幕 美國無冠進帳 中國包攬4金鞏獎牌榜優勢

隨着5年前達成4連霸的菲比斯一去不再返，「最接近神的人」洛捷迪亦英雄遲暮，美國男將在「200混」後繼無人，今屆決賽僅得米高安德魯入圍，並只列第5。於里約熱內盧奧運摘銅的汪順，在亂世裏揭竿，沿途穩佔前3，終以破亞洲紀錄的1分55秒成績，以0.28秒險勝英國代表鄧肯史葛；上屆亞軍萩野公介則退居第6，尚比不上得梗頸四的同胞瀨戶大也。

看着手上金牌，27歲的汪順慨嘆「我的人生都包含在裏面了」。他笑稱：「以前總是聽大隊員（隊內老將）說，『人老了，年輕在心態上』，真沒想到有一天，這句話會從自己嘴裏說出來。」回顧3度征奧，「第1次覺得是去玩，大家都拿金牌好厲害；第2次是去競爭的，看到隊友拿金牌，我也想拿；這次沒有跟誰去比，專注自己的事，今天做到了享受比賽」。因此他坦承，「回頭（看大屏幕）也不敢相信游到（1分）55秒整」。

俄男將稱霸「200背」 日重劍團體賽奪金

這是中國男子泳隊今屆唯一獎牌，餘下只會在今早角逐新增的男女子混合4×100米四式接力決賽，但埋單已算喜出望外。反觀美國於泳池失收，雖暫與澳洲隊同得6金領先，卻很難比得上里約奧運以16金一枝獨秀。此外，美國代表團昨天更是無冠落袋，於獎牌榜不但遭中、日拋離，還被俄羅斯奧委會（ROC）亦步亦趨。ROC昨日摘2金其中之一，正是男子200米背泳由賴路夫（Evgeny Rylov）力拒花旗兵賴恩梅菲。

不過，ROC昨在男子重劍團體賽飲恨，讓日本登上王座；「東瀛軍團」另於女子柔道78公斤以上級封后，今屆在這個大項增至9金，惟在獎牌榜無法保持跟中國隊並駕齊驅。

馬龍蟬聯乒乓男單創奧運先河

國家隊的第17金於傳統強項女子彈牀產生，朱雪瑩及劉靈玲無驚無險包辦冠亞。接着的第18及19金，是前天便確定穿金戴銀的羽毛球混雙及乒乓球男單。羽球由王懿律/黃東萍以局數2：1險勝鄭思維/黃雅琼；乒球則由衛冕的馬龍以局數4：2力挫師弟樊振東，馬龍亦成為乒球1988年正式入奧以來，蟬聯男單冠軍的第一人。