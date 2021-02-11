數百人APM觀戰 男子揮國旗區旗惹爭執

昨早9時半後，市民陸續來到APM商場，近10時決賽開始時，人群站滿商場4層的公共位置，由何詩蓓出場至完成賽事，現場歡呼及掌聲不斷，氣氛高漲。

不少市民都對何詩蓓再摘銀牌感興奮及驕傲。陳小姐稱，何詩蓓無論是準備、上場及訪問都有展現笑容，認為她心態輕鬆，對她在其他賽事的表現有信心，亦希望其他運動員能再接再厲。李小姐昨特意到商場觀賽，她說除了感受氣氛，亦希望留意是否真的有人噓國歌，以及警方會否採取行動。她稱，支持運動員是健康和開心的事，香港人應不分顏色支持運動員。

現場所見，商場派出不少保安在場維持秩序。日前有市民在APM商場觀看劍擊代表張家朗於奧運奪金頒獎禮時噓國歌，APM昨未見軍裝警員巡查，但有疑似便衣警員在場戒備。

何詩蓓完賽後，商場有兩名身穿橙衣的中年男士分別揮動國旗及區旗，其中一人說「身為中國人，點解唔可以揮中國旗、特區旗」，惹來另一名在場者不滿，雙方一度爭執，隨即有其他在場者及商場保安將雙方隔開，該兩名揮動國旗及區旗的男士於數分鐘後離去。